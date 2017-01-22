﻿ Одежда для пышных красавиц*. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Одежда для пышных красавиц*

23.01.2017 10:15 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Главная тенденция наступающего модного сезона - это безусловная свобода в выборе стиля. Не верите? А очень зря! Именно индивидуальный подход будет приветствоваться, и пользоваться популярностью в выборе одежды, а четкие правила и ограничения и вовсе не будут действовать! Своевременные тенденции в мире моды для всего наступающего сезона коснулись и одежды для пышных красавиц. Белорусский трикотаж предлагает множество различных модных решений, чтобы быть стильной каждый день.

Одежда для пышных красавиц*

В новом сезоне 2017 года модные эксперты решили не давать четких характеристик к юбочным костюмам больших размеров. Однако рекомендации все-таки были даны, но в отдельном аспекте блузок и юбок, комбинируя которые, вы получите шикарные юбочные костюмы!

Одежда для пышных красавиц*

Юбки
Юбка является самым популярным элементом в женском гардеробе. Она способна подчеркнуть сексуальность и женственность девушки в любом возрасте. Пышным красавицам лучше купить одежду в интернет-магазине.

Модные дома не дают ограничений на фасон – вы можете выбрать любой, который придётся вам по вкусу, а вот среди рисунков и принтов есть что обсудить.

Одежда для пышных красавиц*

Итак, девушкам с пышными формами стоит обратить внимание на следующие принты:

· Узор в этническом стиле. Модный совет: для того, чтобы силуэт не был перегружен, рисунок в этническом стиле должен быть расположен в нижней части юбки.

· Колорблок. Верно, четко и точно подобранные оттенки юбок большого размера позволяют скрывать полный животик или полноватые бедра.

· Полоска. Выбирайте вертикальную полоску, нежели горизонтальную, а вообще, идеальный вариант – зигзаг! Он мысленно удлиняет силуэт и даже немного стройнит!

Одежда для пышных красавиц*

Привлечь женственные образы при этом, не делая акцент на полноте, поможет удобная и практичная юбка трапециевидного кроя.

Новый стиль в юбочных костюмах предполагает наличие в гардеробе множество вариантов пышных юбок с различной длиной. Главное, на чем должно акцентироваться внимание – это жесткий пояс, в сочетании со спокойным, сдержанным верхом.

А для особых случаев, модные эксперты призывают надевать длинные юбки с прямым силуэтом и разрезом, либо же юбку «тюльпан» с кроем завышенной талии и длинной немного ниже колен. Такие юбки придают стройности, а в тандеме с туфлями на шпильке и блузой, не закрывающей бедра, будут смотреться очень выигрышно в любой обстановке.

Одежда для пышных красавиц*

Для работы в офисе подойдут незаменимые юбки-карандаши с той же длиной ниже колен. Она позволяют выгодно подчеркивать все изгибы женского тела. А сочетать ее необходимо с блузкой или жакетом в деловом, элегантном стиле, который визуально подкорректирует фигуру, скрывая все ее недостатки.

 
 
1027
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная тенденция наступающего модного сезона - это безусловная свобода в выборе стиля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Аэрофлот" в понедельник отменил дневной рейс в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика