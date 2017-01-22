Главная тенденция наступающего модного сезона - это безусловная свобода в выборе стиля. Не верите? А очень зря! Именно индивидуальный подход будет приветствоваться, и пользоваться популярностью в выборе одежды, а четкие правила и ограничения и вовсе не будут действовать! Своевременные тенденции в мире моды для всего наступающего сезона коснулись и одежды для пышных красавиц. Белорусский трикотаж предлагает множество различных модных решений, чтобы быть стильной каждый день.

В новом сезоне 2017 года модные эксперты решили не давать четких характеристик к юбочным костюмам больших размеров. Однако рекомендации все-таки были даны, но в отдельном аспекте блузок и юбок, комбинируя которые, вы получите шикарные юбочные костюмы!

Юбки

Юбка является самым популярным элементом в женском гардеробе. Она способна подчеркнуть сексуальность и женственность девушки в любом возрасте. Пышным красавицам лучше купить одежду в интернет-магазине .

Модные дома не дают ограничений на фасон – вы можете выбрать любой, который придётся вам по вкусу, а вот среди рисунков и принтов есть что обсудить.

Итак, девушкам с пышными формами стоит обратить внимание на следующие принты:

· Узор в этническом стиле. Модный совет: для того, чтобы силуэт не был перегружен, рисунок в этническом стиле должен быть расположен в нижней части юбки.

· Колорблок. Верно, четко и точно подобранные оттенки юбок большого размера позволяют скрывать полный животик или полноватые бедра.

· Полоска. Выбирайте вертикальную полоску, нежели горизонтальную, а вообще, идеальный вариант – зигзаг! Он мысленно удлиняет силуэт и даже немного стройнит!

Привлечь женственные образы при этом, не делая акцент на полноте, поможет удобная и практичная юбка трапециевидного кроя.

Новый стиль в юбочных костюмах предполагает наличие в гардеробе множество вариантов пышных юбок с различной длиной. Главное, на чем должно акцентироваться внимание – это жесткий пояс, в сочетании со спокойным, сдержанным верхом.

А для особых случаев, модные эксперты призывают надевать длинные юбки с прямым силуэтом и разрезом, либо же юбку «тюльпан» с кроем завышенной талии и длинной немного ниже колен. Такие юбки придают стройности, а в тандеме с туфлями на шпильке и блузой, не закрывающей бедра, будут смотреться очень выигрышно в любой обстановке.

Для работы в офисе подойдут незаменимые юбки-карандаши с той же длиной ниже колен. Она позволяют выгодно подчеркивать все изгибы женского тела. А сочетать ее необходимо с блузкой или жакетом в деловом, элегантном стиле, который визуально подкорректирует фигуру, скрывая все ее недостатки.

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