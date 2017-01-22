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В Солигорском районе мужчина пытался заживо сжечь жену

23.01.2017 10:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 января. Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено в Солигорском районе в отношении местного жителя.

Как сообщает МВД Беларуси, 21 января в деревне Мелковичи Солигорского района Минской области в 16.55 в своем доме мужчина 1947 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином и поджег жену 1960 года рождения.

В результате пожара оба супруга получили ожоги. Их поместили в больницу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено в Солигорском районе в отношении местного жителя. Как сообщает МВД Беларуси, 21 января в...

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