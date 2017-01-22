|
Погода в Гродно и области на неделю: снег, дождь и гололед
23.01.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя будет дождливой и не по-зимнему теплой. И хоть синоптики обещают снег, температура будет преимущественно плюсовой. О погоде на Гродненщине
В понедельник, 23 января, будет ясно и без осадков. Температура воздуха днем — около нуля.
Во вторник, 24 января, ночью синоптики обещают мокрый снег и температуру
В среду, 25 января, ночью и утром температура будет около 0 °C, днем —
В четверг, 26 января, днем синоптики обещают переменную облачность. Утром и вечером — без осадков. Станет холоднее: температура воздуха днем — 0… -2 °C.
В пятницу, 27 января, сплошная облачность. Днем возможен снег. Температура воздуха — +0… +2°С. Ночью — около 0 °C. Утром — снег и гололед, а днем и вечером — дождь. Вечером также прогнозируется туман, видимость — 300−400 метров
В выходные в регионе погода существенно не изменится. Синоптики обещают, что температура составит +0… -2 °С. Облачно, дожди и гололед. Обещают синоптики и туман.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящая неделя будет дождливой и и не по-зимнему теплой. И хоть синоптики обещают снег, температура будет преимущественно плюсовой. О погоде на Гродненщине...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии