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От оттепели до морозов и обратно. Синоптики обещают резкое похолодание на неделе

23.01.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В середине этой недели резко похолодает, однако ненадолго. Погода продолжит проявлять переменчивый характер, рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.


Фото: Reuters

Во вторник, 24 января, будет тепло, хмуро и ветрено. Погодные условия будут определять влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. В отдельных районах республики небольшие осадки (в основном мокрый снег), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0…-6 °С, днем −2…+3 °С.

В среду, 25 января, температура резко снизится. Ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура будет падать: в течение суток −3…−9 °С, по северо-восточной половине −10…−12 °С, в юго-западных районах 0…-2 °С. Ночью на большей части территории, днем по югу в отдельных районах кратковременный снег. Ночью по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг, 26 января, ночью морозы окрепнут: −10…−17 °С, при прояснениях −18…−22 °С; днем −3…−10 °С, в крайних северных районах 0…-2 °С. Преимущественно без осадков, лишь днем по северной половине республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры.

В пятницу, 27 января, в отдельных районах страны кратковременный снег, днем слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −3…−10 °С, по юго-востоку при прояснениях −11…−17 °С; днем 0…-6 °С.

В выходные дни в отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью −2…−9 °С, при прояснениях до -12 °С; днем −5…+2 °С.

 
 
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В середине этой недели резко похолодает, однако ненадолго. Погода продолжит проявлять переменчивый характер.

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