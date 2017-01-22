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В Верхнедвинском районе польская фура врезалась в легковой автомобиль, его водитель скончался

23.01.2017 10:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 января. Смертельное ДТП произошло в Верхнедвинском районе Витебской области 21 января.

Как сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла на 140-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. За рулем автомобиля "ДАФ" с рефрижератором был гражданин Польши 1970 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не учел состояние дороги, метеоусловия и не справился с управлением большегруза.

По словам водителя, во время движения на закруглении дороги автомобиль занесло на обочину. При попытке выровнять транспортное средство фура сложилась в так называемые ножницы и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем "ГАЗ-3120".

За рулем служебной "Волги" находился 40-летний житель Верхнедвинска. Водитель получил тяжелые травмы. Из машины ему помогли выбраться очевидцы происшествия, которые и вызвали на место ДТП милицию и медиков. Пострадавший был доставлен в Верхнедвинскую центральную районную больницу, но врачам не удалось спасти мужчину.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 23 января. Смертельное ДТП произошло в Верхнедвинском районе Витебской области 21 января. Как сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского...

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