﻿ Наибольшие морозы будут в среду и четверг. Погода в Гомеле на неделе. 21.by
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Наибольшие морозы будут в среду и четверг. Погода в Гомеле на неделе

23.01.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В последнюю неделю января морозы сначала постепенно возрастут, но к выходным снова ослабнут. Ожидается снег и отсутствие солнца — вся неделя будет по-прежнему пасмурной.


В понедельник температура будет находится в пределах -1°С … 0 °C. Во вторник минус начнет постепенно увеличиваться и уже в среду и четверг средняя дневная температура составит около -10 °С. Ночью морозы не станут так лютовать и холоднее будет лишь на два-три градуса. В среду, 25 января, вероятна метель.

К пятнице ожидается потепление до 0 °C, мокрый снег, вечером и ночью перед выходными возможен туман.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Последняя полноценная неделя января будет смешанной на температуру - сначала морозы постепенно возрастут, но к выходным снова ослабнут. Ожидается снег и...

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