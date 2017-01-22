В последнюю неделю января морозы сначала постепенно возрастут, но к выходным снова ослабнут. Ожидается снег и отсутствие солнца — вся неделя будет по-прежнему пасмурной.





В понедельник температура будет находится в пределах -1°С … 0 °C. Во вторник минус начнет постепенно увеличиваться и уже в среду и четверг средняя дневная температура составит около -10 °С. Ночью морозы не станут так лютовать и холоднее будет лишь на два-три градуса. В среду, 25 января, вероятна метель.

К пятнице ожидается потепление до 0 °C, мокрый снег, вечером и ночью перед выходными возможен туман.

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