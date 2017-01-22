МИНСК, 23 янв – Sputnik. Следственный комитет завершил расследование дела о договорных матчах в Высшей и Первой лигах чемпионата Беларуси, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.



© Sputnik Александр Вильф СК допросил украинского посредника по делу о договорных матчах в РБ

История с договорными матчами стала номером один в белорусских СМИ после поединка 11-го тура Первой лиги чемпионата страны между "Ошмянами" и "Лучом" (игра завершилась со счетом 3:3, по ходу встречи "Ошмяны" дважды вели с разницей в два мяча — 2:0 и 3:1). МВД Беларуси в июле сообщило о задержании десяти человек, которые подозреваются в организации договорных матчей. Среди них – представители тренерского штаба и игроки столичного футбольного клуба "Луч", а также граждане Украины. В результате в букмекерских конторах ставились крупные суммы на результаты и снимались деньги. В ходе расследования был выявлен еще один сомнительный матч Кубка Беларуси – с участием ФК "Гранит".

"В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек, в том числе бывший футболист клуба "Гранит", в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено в связи с деятельным раскаянием", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что все обвиняемые дали признательные показания и возместили ущерб.

Сейчас фигуранты дела знакомятся с его материалами, планируется, что после этого оно будет направлено прокурору для направления в суд.

По словам Гончаровой, СК также готовит представление в адрес председателя Ассоциации "Белорусская федерация футбола" с требованием устранить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.