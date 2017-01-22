МИНСК, 23 янв – Sputnik. Европа высоко ценит усилия Беларуси в решении миграционных вопросов и считает, что власти страны справились с приемом потока беженцев из юго-восточных регионов Украины, заявил экс-глава Международной организации по миграции (МОМ) Бронсон Маккинли.



© Sputnik / Виктор Толочко Шуневич объяснил сокращение числа беженцев в Беларуси

Беларусь начала принимать беженцев и вынужденных переселенцев из Украины с обострением ситуации в юго-восточных регионах страны в 2014 году, когда в Донбассе велись активные боевые действия. Тогда республика приняла 17 тысяч украинских граждан. Сокращение потока беженцев с юго-востока Украины произошло в 2015 году, тогда в Беларусь приехали 14 тысяч граждан этой страны. Уже в мае 2016 года белорусские власти отмечали резкое сокращение потока беженцев из Украины – по оценкам МВД, их количество уменьшилось в три раза.

"Учитывая размеры страны и возросший на порядок поток мигрантов, на мой взгляд, Беларусь справилась великолепно, комплексно. Десятки тысяч украинцев за время конфликта переехали в Беларусь из-за военных и экономических проблем в Украине. И вы очень хорошо справились с вопросами их приема, обустройства, включения в общество", – заявил Маккинли в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье вечером.

По его словам, в Европе высоко ценят усилия белорусских властей в этом направлении. "В Европе ценят, что вы не закрыли перед мигрантами из Украины двери. Мы очень рассчитываем, что вам благодаря опыту и традициям удастся избежать проблем, которые сегодня испытывают Хорватия, Венгрия, Австрия и другие страны Евросоюза", – добавил он.

При этом, по мнению эксперта, Беларусь достойно решает вопрос интеграции мигрантов.

В то же время Маккинли подчеркнул, что "важно контролировать границу, проверять тех, кто стремится в страну, отсеивать тех, кто представляет для страны и общества угрозу".

"А для тех, кого государство приняло – создавать условия интеграции в общество, помогать в поисках работы, относиться уважительно, создавать условия для обустройства семьи – и это ваш рецепт, именно то, что Беларусь уже сделала и делает для беженцев и мигрантов, в том числе из Украины", — сказал экс-глава МОМ.