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В середине недели синоптики прогнозируют кратковременное резкое похолодание
23.01.2017 11:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. В середине текущей неделе ожидается кратковременное резкое похолодание, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, во вторник, 24 января, будет тепло, облачно и ветрено из-за влажной неустойчивой воздушной массы и малоактивных атмосферных фронтов. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 6°С, днем минус 2 — плюс 3°С.
"Далее произойдет резкое понижение температуры воздуха. В среду ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура — падать", — сообщил синоптик. В течение суток минус 3—9°С, по северо-восточной половине минус 10—12°С, в юго-западных районах 0 — минус 2°С. Ночью на большей части территории, днем по югу в отдельных районах кратковременный снег. Ночью по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
В четверг, 26 января, ночью морозы окрепнут до минус 10—17°С, при прояснениях ожидается минус 18—22°С, днем минус 3—10°С, в крайних северных районах 0 — минус 2°С. Преимущественно без осадков, лишь днем по северной половине страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
"В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры", — сказал Рябов.
В пятницу, 27 января, в отдельных районах страны кратковременный снег, днем слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 3—10°С, по юго-востоку при прояснениях минус 11—17°С, днем 0 — минус 6°С.
В выходные дни в отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 2—9°С, при прояснениях до минус 12°С, днем минус 5 — плюс 2°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 23 января. В середине текущей неделе ожидается кратковременное резкое похолодание, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов...
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