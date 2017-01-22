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Обвиняемыми по делу о договорных матчах в футбольном первенстве Беларуси являются 20 человек
23.01.2017 11:03 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд высшей и первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в ряде матчей, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.
Напомним, по данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.
По информации СК, в ходе расследования при тесном взаимодействии с главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Ассоциацей "Белорусская федерация футбола" был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Теперь в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК "Гранит".
Ранее упоминались матчи "Барановичи" – "Ошмяны" 5 июня 2016 года, "Луч" – "Гомельжелдортранс" 25 июня 2016 года, и "Луч" – "Ошмяны" 2 июля 2016 года, "Ислочь" – "Динамо Брест" 30 апреля 2016 года. В серелине сентября сообщалось, что в качестве подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу проходят 18 человек – два бывших футболиста, один из которых занимался тренерской работой, 14 футболистов клубов "Ислочь", "Ошмяны" и "Луч", бывший тренер ФК "Ислочь" и гражданин Украины.
Сейчас в качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба "Гранит"), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 УПК (в связи с деятельным раскаянием).
Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.
Следствием готовится представление в адрес председателя АБФФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 23 января. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд высшей...
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