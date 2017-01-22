|
То мороз, то оттепель. Погода в Витебске на неделю
23.01.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Погода на этой неделе будет переменчивой: к среде похолодает, к выходным — потеплеет,
Во вторник, 24 января, в Витебске будет хмуро и ветрено, мокрый снег. Температура ночью до −3°С, днем — около нуля.
В среду, 25 января, ожидается вторжение арктического воздуха, поэтому температура снизится. В течение суток −5…−10°С. Ночью ожидается слабая метель.
В четверг, 26 января, ночью мороз окрепнет до −11°С. Температура воздуха в дневные часы −6…−8°С. Кратковременный снег.
К выходным ожидается медленный рост температуры. В пятницу, 27 января, синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура ночью −3…−5°С, днем около нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода на этой неделе будет переменчивой: к среде похолодает, к выходным - оттепель.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии