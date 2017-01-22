Погода на этой неделе будет переменчивой: к среде похолодает, к выходным — потеплеет, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Wikimedia

Во вторник, 24 января, в Витебске будет хмуро и ветрено, мокрый снег. Температура ночью до −3°С, днем — около нуля.

В среду, 25 января, ожидается вторжение арктического воздуха, поэтому температура снизится. В течение суток −5…−10°С. Ночью ожидается слабая метель.

В четверг, 26 января, ночью мороз окрепнет до −11°С. Температура воздуха в дневные часы −6…−8°С. Кратковременный снег.

К выходным ожидается медленный рост температуры. В пятницу, 27 января, синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура ночью −3…−5°С, днем около нуля.

Погода в Витебске и области .

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