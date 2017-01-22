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Без воды, зато с грибами: как минчане живут в отселенном бараке
23.01.2017 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Отселение старого жилищного фонда — тема больная для города. Эту проблему городские власти постепенно решают, но примеров, когда люди в 21 веке живут в вопиющих условиях, к сожалению немало. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побывала в доме на Запорожской 24, где последние оставшиеся жильцы отселенного барака пытаются доказать, что жить в таких условиях невозможно.
История одного барака
Этот дом на улице Запорожской со стороны выглядит нежилым: окна разбиты, подъездные двери закрыты. Но если присмотреться, можно заметить, что он все-таки обитаем — кое-где за вымытыми окнами видны занавески, а на фасаде свежая штукатурка, которой замазали трещину.
© Sputnik / Виктор Толочко
Недавно на фасаде дома появилась трещина - коммунальщики согласились заделать ее только за счет жильцов
В бараке живут две семьи: два брата и супруги пенсионного возраста. По словам пенсионеров Карповичей, барак строили еще пленные немцы сразу после войны. В 1970-х годах его передали Минскому тракторному заводу, который заселил сюда своих рабочих. Семьи, которые сейчас здесь живут были из их числа.
В 90-е здание признали непригодным для жизни. Предприятие предложило жильцам бесплатные квартиры в другом сооружении.
"Мы к тому моменту вышли на пенсию и на помощь рассчитывать не могли. А денег, чтобы приобрести квадратные метры, у нас не было. Вот и остались здесь", — объясняет Галина Карпович.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пустующие квартиры жильцы давно превратили в хранилище солений и маринадов
Удобств нет, а коммуналка есть
Жить в бараке невозможно. Здесь царит настоящий хаос, к которому, впрочем, приложили руку и сами жильцы. Они открыли пустующие квартиры и складировали в них банки с солениями, одежду, обувь…
В здании нет канализации. За водой приходится ходить к ближайшей колонке. Окна в квартирах рассохлись. Если на улице идет дождь или снег, вода затекает в комнаты. От этого в помещениях очень сыро и даже растут грибы — у жильцов есть заключение микологов, о том что здесь живет несколько видов плесневых грибов.
А зимой здесь еще и холодно: температура воздуха не поднимается выше 8 градусов тепла, уверяют собеседники.
© Sputnik / Виктор Толочко
За квартиру в отселенном бараке коммунальных платежей начисляют почти столько, сколько и в комфортных квартирах-новостройках со всеми удобствами
"Видели штукатурку на фасаде дома? В стене появилась трещина. Мы обратились в ЖЭС. Но нам согласились помочь только за деньги. Недавно трещина образовалась на потолке у нас в квартире", — рассказала Галина Ивановна.
Коммунальщики относятся к полупустому дому без внимания — на просьбы жильцов сбить сосульки отреагировали лишь через несколько недель.
Стоит отметить, что ежемесячно жильцы оплачивают жировки, в которых значатся весьма не символические суммы. Так, за последний месяц Карповичи, проживая в двухкомнатной квартире, заплатили свыше 50 рублей.
© Sputnik / Виктор Толочко
В помещении маленькой кухни двоим непросто разминуться
Денег на снос здания нет
В администрации Партизанского района пояснили: дом находится на территории, застраивать которую должен УКС "Восток". Пока денег на снос здания и строительство нового нет. Как только этот вопрос будет решен, жильцам предложат квартиры.
Но когда деньги появятся? В УКС "Восток" пояснили: в этом году финансирование сноса барака не запланировано.
"Как будет разворачиваться ситуация с финансированием пока трудно сказать. Я так понимаю, что это все будет стоить приличные деньги", — пояснил директор управления Сергей Перцев.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пустующих квартирах настоящая свалка
Жизнь в отселенном бараке не только безрадостна, но и опасна — старые стены норовят треснуть, осыпается штукатурка, сырость и антисанитария. В УКС не захотели комментировать состояние барака. Ответили, что "вопросами аварийности зданий не занимаются". В администрации района не смогли вспомнить дату последней проверки состояния аварийного дома.
"Если логично подумать, то если бы дом был признан аварийным, жильцов бы оттуда выселили", — сказала заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Евгения Белявская.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пустующих помещениях хозяйка сушит белье
Вопрос, по-видимому, в земле
Прокомментировать ситуацию согласились в УКСе одного из районов Минска.
"По всей видимости, землю, на которой находится дом, УКСу не отдали. Поэтому никакого сноса и строительства здесь пока не будет. Если УКС заинтересовано в площадке, оно обращается в Мингорисполком. При наличии денег проект включают в инвестпрограмму на следующий год. И тогда УКС передают земельный участок", — объяснили механизм работы в подобных ситуациях в УКСе.
© Sputnik / Виктор Толочко
На обоях в зале и спальне в квартире Карповичей росли вот такие грибы
Впрочем, жильцы могут сами инициировать обследование барака. Для этого им необходимо обратиться в районную администрацию, которая соберет комиссию. Если дом признают непригодным для жизни, жителей должны выселить.
"В противном случае семьям останется только ждать сноса. Это могут быть 10 и 15 лет", — отметили специалисты УКС.
Торг под названием "отселение"
В администрации Партизанского района пояснили: жильцам пытались помочь — им предлагали жилье из временного фонда. Однако те отказались.
Галина Карпович подтверждает: им предлагали комнату в общежитии. Но они отказались из-за болезни мужа: ему нужна тишина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Каждое утро Вячеслав Павлович отправляется в ближайшую колонку за водой
"Нам с мужем уже по 70 лет. Скоро нас может не стать. Боимся, что дело могут замять. И наши дети останутся без квартиры", — сказала пенсионерка.
Обе семьи живут в неприватизированных квартирах. Однако по закону при сносе дома им должны выделить жилье.
Адвокат Борис Лев замечает: герои материала находятся только в начале пути, который называется "отселение".
© Sputnik / Виктор Толочко
Этот дом на Запорожской выглядит нежилым, но это не так
"Процесс отселения нередко занимает годы. Во многом из-за того, что между жильцом и застройщиком происходит своеобразный торг. Застройщик называет сумму за помещение, которая приемлема для него, а жилец доказывает, что она занижена. Из-за долгих выяснений отношений первому приходится корректировать сроки, план застройки… То есть у этих семей все сложности еще впереди", — пояснил Лев.
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Две минские семьи живут в отселенном бараке без воды и канализации и мечтают только об одном – чтобы их дом побыстрее включили в план застройки и, наконец, снесли.
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