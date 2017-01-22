Отселение старого жилищного фонда — тема больная для города. Эту проблему городские власти постепенно решают, но примеров, когда люди в 21 веке живут в вопиющих условиях, к сожалению немало. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побывала в доме на Запорожской 24, где последние оставшиеся жильцы отселенного барака пытаются доказать, что жить в таких условиях невозможно.

История одного барака

Этот дом на улице Запорожской со стороны выглядит нежилым: окна разбиты, подъездные двери закрыты. Но если присмотреться, можно заметить, что он все-таки обитаем — кое-где за вымытыми окнами видны занавески, а на фасаде свежая штукатурка, которой замазали трещину.



© Sputnik / Виктор Толочко Недавно на фасаде дома появилась трещина - коммунальщики согласились заделать ее только за счет жильцов

В бараке живут две семьи: два брата и супруги пенсионного возраста. По словам пенсионеров Карповичей, барак строили еще пленные немцы сразу после войны. В 1970-х годах его передали Минскому тракторному заводу, который заселил сюда своих рабочих. Семьи, которые сейчас здесь живут были из их числа.

В 90-е здание признали непригодным для жизни. Предприятие предложило жильцам бесплатные квартиры в другом сооружении.

"Мы к тому моменту вышли на пенсию и на помощь рассчитывать не могли. А денег, чтобы приобрести квадратные метры, у нас не было. Вот и остались здесь", — объясняет Галина Карпович.



© Sputnik / Виктор Толочко Пустующие квартиры жильцы давно превратили в хранилище солений и маринадов

Удобств нет, а коммуналка есть

Жить в бараке невозможно. Здесь царит настоящий хаос, к которому, впрочем, приложили руку и сами жильцы. Они открыли пустующие квартиры и складировали в них банки с солениями, одежду, обувь…

В здании нет канализации. За водой приходится ходить к ближайшей колонке. Окна в квартирах рассохлись. Если на улице идет дождь или снег, вода затекает в комнаты. От этого в помещениях очень сыро и даже растут грибы — у жильцов есть заключение микологов, о том что здесь живет несколько видов плесневых грибов.

А зимой здесь еще и холодно: температура воздуха не поднимается выше 8 градусов тепла, уверяют собеседники.



© Sputnik / Виктор Толочко За квартиру в отселенном бараке коммунальных платежей начисляют почти столько, сколько и в комфортных квартирах-новостройках со всеми удобствами

"Видели штукатурку на фасаде дома? В стене появилась трещина. Мы обратились в ЖЭС. Но нам согласились помочь только за деньги. Недавно трещина образовалась на потолке у нас в квартире", — рассказала Галина Ивановна.

Коммунальщики относятся к полупустому дому без внимания — на просьбы жильцов сбить сосульки отреагировали лишь через несколько недель.

Стоит отметить, что ежемесячно жильцы оплачивают жировки, в которых значатся весьма не символические суммы. Так, за последний месяц Карповичи, проживая в двухкомнатной квартире, заплатили свыше 50 рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко В помещении маленькой кухни двоим непросто разминуться

Денег на снос здания нет

В администрации Партизанского района пояснили: дом находится на территории, застраивать которую должен УКС "Восток". Пока денег на снос здания и строительство нового нет. Как только этот вопрос будет решен, жильцам предложат квартиры.

Но когда деньги появятся? В УКС "Восток" пояснили: в этом году финансирование сноса барака не запланировано.

"Как будет разворачиваться ситуация с финансированием пока трудно сказать. Я так понимаю, что это все будет стоить приличные деньги", — пояснил директор управления Сергей Перцев.



© Sputnik / Виктор Толочко В пустующих квартирах настоящая свалка

Жизнь в отселенном бараке не только безрадостна, но и опасна — старые стены норовят треснуть, осыпается штукатурка, сырость и антисанитария. В УКС не захотели комментировать состояние барака. Ответили, что "вопросами аварийности зданий не занимаются". В администрации района не смогли вспомнить дату последней проверки состояния аварийного дома.

"Если логично подумать, то если бы дом был признан аварийным, жильцов бы оттуда выселили", — сказала заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Евгения Белявская.



© Sputnik / Виктор Толочко В пустующих помещениях хозяйка сушит белье

Вопрос, по-видимому, в земле

Прокомментировать ситуацию согласились в УКСе одного из районов Минска.

"По всей видимости, землю, на которой находится дом, УКСу не отдали. Поэтому никакого сноса и строительства здесь пока не будет. Если УКС заинтересовано в площадке, оно обращается в Мингорисполком. При наличии денег проект включают в инвестпрограмму на следующий год. И тогда УКС передают земельный участок", — объяснили механизм работы в подобных ситуациях в УКСе.



© Sputnik / Виктор Толочко На обоях в зале и спальне в квартире Карповичей росли вот такие грибы

Впрочем, жильцы могут сами инициировать обследование барака. Для этого им необходимо обратиться в районную администрацию, которая соберет комиссию. Если дом признают непригодным для жизни, жителей должны выселить.

"В противном случае семьям останется только ждать сноса. Это могут быть 10 и 15 лет", — отметили специалисты УКС.

Торг под названием "отселение"

В администрации Партизанского района пояснили: жильцам пытались помочь — им предлагали жилье из временного фонда. Однако те отказались.

Галина Карпович подтверждает: им предлагали комнату в общежитии. Но они отказались из-за болезни мужа: ему нужна тишина.



© Sputnik / Виктор Толочко Каждое утро Вячеслав Павлович отправляется в ближайшую колонку за водой

"Нам с мужем уже по 70 лет. Скоро нас может не стать. Боимся, что дело могут замять. И наши дети останутся без квартиры", — сказала пенсионерка.

Обе семьи живут в неприватизированных квартирах. Однако по закону при сносе дома им должны выделить жилье.

Адвокат Борис Лев замечает: герои материала находятся только в начале пути, который называется "отселение".



© Sputnik / Виктор Толочко Этот дом на Запорожской выглядит нежилым, но это не так

"Процесс отселения нередко занимает годы. Во многом из-за того, что между жильцом и застройщиком происходит своеобразный торг. Застройщик называет сумму за помещение, которая приемлема для него, а жилец доказывает, что она занижена. Из-за долгих выяснений отношений первому приходится корректировать сроки, план застройки… То есть у этих семей все сложности еще впереди", — пояснил Лев.