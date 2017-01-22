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В 2017 году 25 наиболее востребованных административных процедур будут переведены в электронный формат
23.01.2017 11:43 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. В 2017 году 25 наиболее востребованных административных процедур будут переведены в электронный формат, сообщили БелаПАН в Национальном центре электронных услуг.
По словам представителя центра, в ближайшее время завершаются работы с рядом госорганов, и 11 административных процедур, которые ранее были доступны ограниченному кругу потребителей услуг центра, станут доступны всем на едином портале электронных услуг.
Перевод 25 наиболее востребованных административных процедур в электронный формат предусмотрен комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров от 12 января 2017 года № 18.
Ответственными исполнителями определены государственные органы и Оперативно-аналитический центр (подчиненное предприятие "Национальный центр электронных услуг").
Также правовым актом в 2017 году предусмотрена разработка проекта указа президента, определяющего порядок взаимодействия государственных органов и организаций посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (внедрение "электронного правительства").
Министерство юстиции должно сформировать перечень административных процедур, подлежащих переводу в электронную форму взаимодействия через единый портал электронных услуг с последующей актуализацией.
Единый портал электронных услуг
По электронному запросу на портале можно узнать об оставленной под залог машине, о текущей задолженности за коммунальные услуги или правах любого гражданина на недвижимость.
Широкий спектр услуг представлен для юридических лиц: является ли индивидуальный предприниматель действующим плательщиком, каков размер уставного фонда предприятия, не затеваете ли вы сотрудничество с компанией-банкротом и другие сведения.
В современной версии портала реализованы электронные услуги в сфере налогообложения, учета и обращения недвижимого имущества, образования и культуры на основе информации из государственных информационных ресурсов (ГИР) — информационных систем, баз данных, которые наполняет и ведет то или иное ведомство.
Марина Носова, БелаПАН.
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В 2017 году 25 наиболее востребованных административных процедур будут переведены в электронный формат
Минск, 23 января. В 2017 году 25 наиболее востребованных административных процедур будут переведены в электронный формат, сообщили БелаПАН в Национальном центре...
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