Налоговые органы Минска в 2016 году выявили около 500 физических лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах. Об этом сообщил 23 января начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, пишет агентство « Минск-Новости ».



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Более половины выявленных торговцев-нелегалов получили официальные предупреждения, остальные привлечены к административной ответственности.

— Как показывает практика, у человека, не пойманного за неоднократно совершенное нарушение, возникает чувство безнаказанности, — отметил Соболевский. — Поэтому, даже несмотря на заметный прогресс в этом направлении, ослаблять контроль над ситуацией с уличной торговлей мы не планируем. В наступившем году уже провели ряд проверок. Установлено 17 нарушителей, 16 из них получили предупреждения, 1 оштрафован.

По-прежнему местами для незаконной предпринимательской деятельности остаются подземные переходы, в том числе ведущие к станциям метро. Чаще всего торговцев-нелегалов можно встретить в переходах станций метро «Площадь Якуба Коласа», «Каменная Горка», «Могилевская», «Пушкинская», «Институт культуры», «Тракторный завод», на прилегающих территориях к рынкам «Ждановичи», «Минский Комаровский рынок», «Заходний», в подземных переходах на ул. Плеханова и пр. Рокоссовского, ул. В. Хоружей и ул. Куйбышева.