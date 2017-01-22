В окрестностях Гродно есть своя «деревня будущего». Этот статус официально получил агрогородок Обухово. Пилотный проект еще в ноябре 2016 года инициировал Глава государства и поручил создать такую деревню в каждой области. Главная цель — поднять село на новый уровень, где людям жилось бы не хуже, чем в городе, рассказывает телеканал ОНТ.



Фото: telegraf.by, носит иллюстративный характер

Мария Васюкова приехала в Обухово еще в 72-м году, когда пять отстающих хозяйств здесь объединили в одно большое. Активно привлекали для работы молодежь. Еще тогда на этом месте мечтали построить деревню будущего — условия не хуже, чем в городе, но с сельским колоритом.

«Это была мечта отдельных людей. Руководители были в основном молодые энергичные и просто поставили перед собою цель обновить деревню. Ну, и началось в основном сразу со строительства и ремонта дорог. В основном, наверное, да добились».

В 70-е был составлен генплан развития деревни, наработками первых руководителей хозяйства здесь пользуются до сих пор. Инфраструктуру создавали постепенно — сначала строили жилье, затем — школу, детский сад, амбулаторию и дом культуры. Учли даже необходимость просторных парковок во дворах. Сегодня здесь есть все, и даже своя волейбольная команда, выступающая в высшей лиге чемпионата Беларуси. Впрочем, представления архитекторов ХХ века о деревне будущего их современным коллегам кажутся слегка устаревшими. Сейчас специалисты мыслят более глобально.

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Валерий Смолей, председатель Обуховского сельсовета: «Агрогородок имеет действительно очень выгодное положение. Он прилежит своими границами к трассе М6, международной трассе, рядышком имеется аэропорт, рядышком имеется гидроэлектростанция, живописнейшие места».

Удачное расположение — один из аргументов, почему из 17 населенных пунктов региона именно Обухово с населением две тысячи человек выбрали в качестве пилотного проекта по созданию деревни будущего. Аналогичные появятся во всех регионах страны. Перевести сельские населенные пункты на новый уровень — идея президента.

Своим видением, какой должна быть образцовая деревня Александр Лукашенко поделился минувшей осенью во время рабочей поездки по Витебской области. Основа — агропромышленные предприятия с полным циклом производства, переработкой и продажей. Будут средства — появится и необходимая инфраструктура. В Обухово местные власти намерены сделать акцент еще и на развитии туристического потенциала.

— У нас нет сараев в агрогородке. Вообще нет сараев, то есть люди работают на работе. Дома люди отдыхают. Поэтому зону отдыха можно было бы расширять. До сих пор не решен вопрос в полном объеме, конечно, с открытыми площадками для занятий спортом, — говорит Валерий Смолей.

Генплан развития агрогородка — еще в разработке. Свои предложения может внести любой житель.

Не забыли в поселке и принцип 70-х: будет жилье, будут и люди. Только в 2016 году за счет средств самого хозяйства сдали два восьмиквартирных дома для сотрудников. Теперь желающие здесь работать выстраиваются в очередь.

Валерий Шумель, председатель хозяйства «Обухово»: «Для меня деревня будущего уже настоящая. И какое будущее для нее ее пожелать — сложно сказать. Наши люди — это богатство, которое у нас есть. Мы сегодня, СПК „Обухово“, можем сегодня наших людей обеспечить всем необходимым».

Средняя зарплата в хозяйстве — 450 долларов в эквиваленте. Основной доход приносит производство мяса и молока. Только в 2016 году на реализации продукции заработали около 37 млн белорусских рублей. Почти треть мяса перерабатывают сами — вкус знаменитых обуховских колбас знают далеко за пределами региона. Для «деревни будущего» закупят новую сельхозтехнику и приведут в порядок очистные сооружения. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования проекта. Впрочем, строительство деревни будущего не отодвинет на второй план развитие и других населенных пунктов.

Евгений Садоха, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома: «Все остальные объекты, существующие агрогородки Гродненской области будут продолжены, и никакая работа по их развитию останавливаться не будет. Они будут финансироваться в том же объеме, который был запланирован. Возможно, будет даже придан какой-то новый импульс с учетом того, что требуется частичная дообработка градостроительной документации».

Как скоро будет утвержден план развития Обухово, специалисты ответить затрудняются, как и то, когда он обретет реальные очертания. Единственное, о чем просят жители агрогородка — не затягивать, чтобы идеи не устарели. Пока же есть время пофантазировать и подумать над тем, какой личный вклад в создание деревни будущего может сделать каждый ее житель.