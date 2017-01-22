Милиция до сих пор не нашла 18-летнего гомельчанина, транслировавшего живые эфиры с раздеванием несовершеннолетних, которые смотрело до 50 тысяч человек. Как парню удавалось столько времени заниматься подобным стримингом? Почему школьницы соглашались на сомнительный экстрим в сети? И наконец — сколько он на этом зарабатывал? Чтобы отыскать ответы на эти вопросы, мы пообщались с людьми, которые знают Андрея Бурима.





Ничем не примечательная панелька в новом спальном районе Гомеля. Примерно пять лет назад родители Бурима построили здесь двушку.

Сегодня нам тут никто не рад. В квартире явно кто-то есть, но дверь не открывают. Соседи на контакт тоже идут без особого энтузиазма. Ответ один — парня знали плохо, видели редко. О скандале читали. Но не осуждают.

Напомним, стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек. Молодой человек связывался с подписчицами через видеосвязь программы Skype. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс транслировался на канале видеоблогера (влогера) в прямом эфире. Все это обеспечило парню бешеную популярность и десятки тысяч подписчиков. К слову, на Youtube-канале Андрея Бурима какие-либо видеозаписи отсутствуют, парень делал лишь «стримы» — живые эфиры.



Андрей Бурим

В Гомельском торгово-экономическом колледже, где учится блогер, нам рассказали — общительным Андрея назвать сложно. Поддерживал отношения лишь с парой-тройкой человек. Да и с ними, как выяснилось, не особо откровенничал.

Приятель Бурима — Алексей (парень попросил изменить его имя) рассказал нам немного об однокурснике.

— Я мало что знаю из его личной жизни. Вот вы говорите брат у него есть, мне он об этом не рассказывал.

— Он говорил, что его семье не хватает денег…

— Да. Он поэтому он и занимался стримингом (живыми эфирами в сети — Прим. TUT.BY).

— Как вы можете его охарактеризовать?

— Добрый, но упрямый. Сильно страдал от своей доброты. Однажды простил долг однокурснику — 30 рублей.

Как только речь заходит о заработке Бурима на эфирах, наш собеседник сворачивает диалог и больше на связь не выходит.





Неоднозначные впечатления об Андрее у его многочисленных жертв. Одни его жалеют, другие негодуют, третьи винят во всем только себя. Солидарны школьницы в одном — боятся, что обо всем узнают их родители. Поэтому на контакт с журналистами девочки не идут. С нами согласилась пообщаться 15-летняя Софья из Крыма. Взамен потребовала полной конфиденциальности — никаких фамилий и фотографий.

— Я зашла на стрим, смотрю активность большая, он пиарил девочек и, скорее всего, даже младше меня. Мы общались в скайпе, за минут 15 до стрима, потом он запустил стрим и попросил раздеться, но так что бы не сильно было видно все, так как не хотел что бы его забанили.

Софье, можно сказать, повезло — в самый ответственный момент в доме выбило пробки — пропало электричество и интернет. Нескольких минут тишины и темноты школьнице хватило, чтобы осознать всю глупость своего поступка. Больше на связь с гомельским блогером она не выходила.

— Со мной первый раз такое. Я не знаю почему мне вообще в голову пришла такая глупая мысль. Но в тот момент я просто хотела пропиарить свою инсту. Я разделась, так как взамен он пообещал пиар.

— Он был не очень галантен в беседах, позволял себе грубость и даже оскорбления в адрес девочек, тебя это не обижало?

— Со мной он не был груб, но я видела, как он орал на другую девочку. Но, думаю, что большинству девочек на это было все равно — все хотели славы.





Магистр психологических наук Ирина Городецкая объясняет, почему Бурим стал таким популярным в сети. Здесь не столько заслуга парня, сколько беспечность его жертв.

— Это, так называемый, «подростковый комплекс» эмоциональности. Для очень многих молодых людей этого возраста влияние эмоций на их жизнь становится наиболее очевидным, они легко возбуждаются, у них происходит резкая смена настроений и переживаний. Кроме всего этого, это этап обостренно переживаемого стремления к самоутверждению, желание выделиться, стремление занять высокую позицию, добиться уважения, признания своей личностной ценности и тем самым получить возможность подкрепить свою самооценку и самоуважение. Вся эта гамма страстей, желаний, влечений, бурлящая внутри девушки, ее повышенная возбудимость и эмоциональная неустойчивость усугубляется ее малым жизненным опытом и неспособностью предвидеть отдаленные последствия своего поведения.

Есть еще одна особенность этого возраста — физический облик себя, своего тела и внешность являются значимыми для подростков. Как меня оценивают другие по привлекательности? Самопринятие и самоуважение девушек определяется ответом на этот вопрос.

И вот мы получаем все те «роковые» стечения обстоятельств, которые и начинают определять поведение 15-летней девушки, когда к ней в скайпе обращается 18-летний парень, который обладает «бешенной» популярностью и предлагает свою поддержку и пиар.





Напомним, разоблачил молодого человека блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН. Он создал ролик, в котором подробно рассказал о том, каким образом Андрей Бурим добился популярности на Youtube. Нижегородского блогера поддержали его коллеги из других городов и объявили Буриу настоящую войну в сети. Милиция продолжает проверку деятельности видеоблогера. На днях в квартире, где проживает Андрей с родителями, была изъята, компьютерная техника. Назначены экспертизы. Если специалисты обнаружат в стримах Бурима признаки порногорафии, то в отношении учащегося колледжа будет возбуждено уголовное дело по статье 343−1 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего».

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