На сайте Брестского горисполкома проходит интернет-голосование на выбор логотипа и слогана, посвященных 1000-летию города Бреста. На суд пользователям представлено 23 проекта, которые прислали для участия в конкурсе.









































































































































На сайте опубликовали работы финалистов. Как уточнили в горисполкоме, определяющими критериями при их выборе были «оригинальность и лаконичность, выразительность, уникальность».

В голосовании может принять участие любой желающий. Пока по количеству голосов лидирует проект дизайнера Александра Чеботарева .

Проголосовать за понравившуюся работу можно по ссылке .