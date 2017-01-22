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Звезды, башни и луки. Жители города предложили свои логотипы к 1000-летию Бреста
23.01.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
На сайте Брестского горисполкома проходит интернет-голосование на выбор логотипа и слогана, посвященных 1000-летию города Бреста. На суд пользователям представлено 23 проекта, которые прислали для участия в конкурсе.
На сайте опубликовали работы финалистов. Как уточнили в горисполкоме, определяющими критериями при их выборе были «оригинальность и лаконичность, выразительность, уникальность».
В голосовании может принять участие любой желающий. Пока по количеству голосов лидирует
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На суд пользователям представлено 23 проекта, которые прислали для участия в конкурсе.
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