Чтобы почувствовать, насколько люди внимательны и отзывчивы к беременным женщинам, журналистка «Витебских вестей» решила прокатиться «в положении» в общественном транспорте.





Смастерить накладной живот — дело нехитрое. Для этого взяла у подруги, которая действительно находится в положении, специальную куртку для беременных, а к животу на скотче прикрепила небольшую подушку. Пришлось отказаться от элегантного ремня на пуховике. Тут было не до украшений — замок на «пузике» сошелся, уже хорошо. Сапоги с привычными мне высокими каблуками заменила на более низкие.

Первый дискомфорт почувствовала, когда начала застегивать обувь. На импровизированном восьмом месяце дотянуться до замка оказалось значительно сложнее, а потом — и спускаться по лестнице. А ведь на мне был всего лишь муляж.

Коллега, вернувшаяся из отпуска, изумилась моему образу и едва не выронила чашку с кофе: «Ого! Ты же говорила: пока замуж не выйдешь, никаких детей!». На выходе из редакции охранник округлил глаза: утром пришла на работу без намека на беременность, а тут…

Ну что, поехали кататься!

Пока шла к остановке, стала входить в роль, шагая грузной походкой. В первом подъехавшем троллейбусе свободных мест было много, и я сразу заняла положенное «льготное» сиденье у входа. Девушка рядом внимательно меня осмотрела и отодвинулась поближе к окну, чтобы, видимо, не задеть. Через остановку она предупредила о намерении выходить. Подъезжая к центру города, на выход засобиралась и я. Когда поднялась, сидящая напротив старушка заохала: «Аккуратней, милая моя!».

Первые разочарования настигли меня уже в следующем троллейбусе, правда, более оживленном. В нем еле протиснулась к сиденьям. Все занято! Ищу потенциальную «жертву». Дети, женщина лет 50 и пенсионерка… А вот молодые мужчины — вариант подходящий. Нависаю со своим «багажом» как раз над ними. Один, увидев меня, загадочно заулыбался, но когда заметил живот, его взгляд тотчас же потух. Мужчина быстро просканировал салон: на противоположном сиденье находились еще два представителя сильного пола, они ведь тоже могут уступить, так что со спокойной совестью можно ехать дальше. Или лучше сразу заснуть, что «вежливый» пассажир и сделал.

Встала возле еще одного «уснувшего» парня. Спал он душевно, развалившись на сиденье, далеко вперед выставив ноги и нацепив большие наушники. Мои пристальные взгляды и вздохи пробуждению не помогали. Тогда в ход пустила «тяжелую артиллерию» — как бы случайно задела соню сумкой. «Спящий красавец» едва приоткрыл глаза и продолжал стойко держать оборону.

Не хотелось вставать и его соседу — достаточно представительному мужчине, но через остановку, когда совесть окончательно замучила, спросил: «Садиться будешь?». После этого предложения, сделанного с грубой интонацией, захотелось выйти, что я и сделала.

Пересела в автобус. Стала возле девушки, которая смотрела на мое интересное положение в упор. Подумала: а не сполз ли у меня реквизит? Убедившись, что все в порядке, была уверена, что девушка вот-вот уступит место. Но не тут-то было: она даже не шелохнулась. Через полминуты не выдержала женщина рядом с ней: «Садитесь, пожалуйста!». Поблагодарив, устроилась поудобнее и продолжила свое исследование.

Молодежь животом не проймешь?

На следующей остановке в транспорт зашла уже настоящая беременная, вот только живот у нее был побольше моего. Все пассажиры сидели, потупив взгляд. Место никто не уступал. Пришлось подниматься мне.

— Вообще чаще уступают место, чем не уступают, — разговорившись, делится своими наблюдениями будущая мама. — В основном уступают женщины. Наверное, из-за того, что сами рожали и знают, как это тяжело. Зато молодежь никаким животом не проймешь — новое мобильное приложение их интересует больше, чем происходящее вокруг.

И тут в потоке людей меня рюкзаком задевает какой-то упитанный школьник. Толчок пришелся как раз в живот. Я даже не успела отреагировать — мальчишка уже выбежал из салона.

Пробралась чуть вперед, где обозначены места для инвалидов, пожилых, пассажиров с детьми и беременных. На одном из таких сидений — студент с мобильником в руках, внимание которого приковано к гаджету. Мужчина почти в два раза старше молодого человека стоял рядом. Он то и дело поглядывал на мой живот и парня. Думала, вот-вот попросит его уступить место, но увы…

Я вышла на остановке и через пару минут поймала полную маршрутку. Женщина, которая зашла в одно время со мной и отчетливо видела мой живот, толкнула меня в плечо и сухо произнесла: «Передайте за проезд». Я отдала деньги, забрала билеты и начала оглядывать салон. Пассажиры были увлечены разговорами, телефонами. Спустя одну остановку я села на освободившиеся места позади водителя. Вскоре ко мне подсел молодой человек и мило улыбнулся, посмотрев на мой живот. Думаю, он бы уступил мне свое место.

На очереди — трамвай. Пассажиры в нем оказались более возрастными, чем во всех предыдущих видах транспорта. Я стояла, одной рукой взявшись за поручень, а другую положила на живот. Так мы проехали две остановки, пока один пожилой человек не заметил мое «обстоятельство». Он резко подхватился и чуть ли не силой стал усаживать меня на свое место. «Простите! Простите! Я вас не сразу увидел!» — извинялся он так, что мне стало стыдно за свой обман.

К концу эксперимента я вжилась в роль и уверенно протиснулась сквозь толпу в следующем трамвае. Здесь статичную картину нарушила бойкая кондуктор: «Чего расселись? Не видите, что ли, беременная стоит?» — обратилась она к пассажирам. И тут началась «движуха»: несколько человек подскочили одновременно. После этой сцены все внимание салона было приковано к моей персоне, а я боялась, чтобы никто не спросил, кто у меня: девочка или мальчик?..

За один день фиктивной беременности пришла к выводу: такие, казалось бы, обыденные ситуации, как проезд на общественном транспорте, для находящейся в интересном положении превращаются в настоящее испытание. Конечно, большинство готовы оказать помощь, когда ты в этом нуждаешься, и как было бы здорово, если бы и остальные почаще замечали тех, кто рядом с ними, кто нуждается в помощи. Ведь добрые поступки никогда не остаются незамеченными.

Мнение

Психолог медико-психологического отделения областного клинического центра психиатрии и наркологии Ирина Сурган:

— Любое поведение в социуме зависит от тех норм и правил, которые в детстве прививали родители. Однако не в каждой семье учат уступать место старшим, объясняют, что беременным, пожилым людям тяжело стоять в автобусе, формируют уважительное отношение к инвалидам и т.д. Нередко эту роль берут на себя пассажиры, и тогда поездка в транспорте начинает напоминать своеобразную «эмоциональную травлю».

Как правило, не уступают места в транспорте люди с низкой психологической культурой и социальной ответственностью, а также склонные к протесту личности, которым тяжело гибко реагировать на изменяющиеся ситуации, эмоционально и морально незрелые, с несформированной системой нравственных ценностей и приоритетов.

От каждого конкретного человека в переполненном автобусе будет зависеть, пройдет ли поездка в атмосфере взаимной вежливости, когда мы внимательны и терпимы друг к другу, либо в атмосфере эмоциональной напряженности и обиды. В случае плохого самочувствия, усталости, болезни гораздо проще попросить уступить место и искренне за это поблагодарить, вместо того, чтобы злиться на окружающих.