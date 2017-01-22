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В прошлом году в Беларуси самый высокий уровень смертности при ДТП был в результате наездов на пешеходов
23.01.2017 12:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. В 2016 году в Беларуси самый высокий уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях был в результате наездов на пешеходов. По информации УГАИ МВД, в таких ДТП погиб 241 человек. Всего же в дорожных авариях погиб 581 человек.
Всего с участием пешеходов в прошлом году произошло 1.349 ДТП (-14,9% по сравнению с 2015 годом). Из них 38% происшествий (516 ДТП; -22,4%) случились по вине самих пешеходов, в результате чего погибли 142 человека и 386 получили травмы. В каждом третьем случае (175 ДТП) пешеходы находились в состоянии опьянения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В прошлом году в Беларуси самый высокий уровень смертности при ДТП был в результате наездов на пешеходов
Минск, 23 января. В 2016 году в Беларуси самый высокий уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях был в результате наездов на пешеходов. По информации...
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