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В прошлом году в Беларуси самый высокий уровень смертности при ДТП был в результате наездов на пешеходов

23.01.2017 12:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 января. В 2016 году в Беларуси самый высокий уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях был в результате наездов на пешеходов. По информации УГАИ МВД, в таких ДТП погиб 241 человек. Всего же в дорожных авариях погиб 581 человек.

Всего с участием пешеходов в прошлом году произошло 1.349 ДТП (-14,9% по сравнению с 2015 годом). Из них 38% происшествий (516 ДТП; -22,4%) случились по вине самих пешеходов, в результате чего погибли 142 человека и 386 получили травмы. В каждом третьем случае (175 ДТП) пешеходы находились в состоянии опьянения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. В 2016 году в Беларуси самый высокий уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях был в результате наездов на пешеходов. По информации...

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