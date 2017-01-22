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Дело о заказном убийстве в Минске. "Обвиняемый знает, что светит смертная казнь. Но ему все равно"
23.01.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by
В Минском городском суде продолжают рассматривать дело о двойном заказном убийстве в Минске. На скамье подсудимых — бывшая девушка убитого, ее сосед и приятель. Сегодня во время заседания допросили Виктора К, с которым какое-то время сидел обвиняемый Вячеслав Сухарко. Мужчина рассказал, что сокамерник показался ему психически нездоровым: «так просто он говорил об убийствах».
Сейчас Виктор находится в исправительной колонии, поэтому на заседание его доставили под конвоем. Самого Сухарко в суде нет.
Во время слушания свидетель рассказал, что в декабре 2015 года они с Сухарко три дня находились в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Сегодня на суде он описал Сухарко, как «нормального парня, ничего особенного». Уверял, что в содеянном Вячеслав раскаивается.
Однако в мае-июне прошлого года, общаясь со следователем, Виктор описывал все по-другому. Сначала — о происшествии в Толочине.
По данным следствия, до «заказа» от Алины Вячеслав Сухарко и Александр Жильников убили мужчину в Толочине. Зная, что у хозяина одного из домов есть около 10 тысяч долларов, они решили завладеть этими деньгами.
— Слава рассказал, что он причастен к убийству трех человек, — вспоминал Виктор. — Первый — хозяин квартиры, которую он снимал (мужчина из Толочина — TUT.BY). Говорил, что у него (Сухарко — прим. TUT.BY) не было денег, что убивал только один.
По информации свидетеля, во время преступления Жильников стоял во дворе.
Свидетель: «Я понял, двух человек убил он»
Что касается второго происшествия, когда по просьбе воспитательницы Алины Шульгановой Сухарко и Жильников должны были наказать новую возлюбленную ее бывшего парня, свидетель рассказал так: «Сухарко шел проучить соперницу». Убивать было не нужно, нужно было только побить.
Чуть позже прокурор прочла показания Виктора, которые тот давал по этому делу раньше. По его словам, именно Сухарко убил девушку и парня.
— Я понял, двух человек убил он. Второй (Жильников — прим. TUT.BY) обо всем был осведомлен, потому что потом помогал во всем Сухарко.
Что касается личности Сухарко, то Виктор тогда описывал его так: у него проблемы с психикой: «так непринужденно он рассказывал об убийствах».
— Сложилось мнение, что это не спонтанное, а спланированное убийство, что они шли именно убивать.
По словам свидетеля, Сухарко гордился преступлениями.
— Говорил, что ему светит смертная казнь, но он сирота и ему все равно.
К слову, свою вину Вячеслав Сухарко полностью признал. На первом слушании, еще до того как прокурор озвучила обвинения, он попросил суд, чтобы слушание проходило без него.
— Мне стыдно, что я такое совершил, — объяснил он свое решение.
Однако его ходатайство суд не удовлетворил. Молодому человеку 23 года, растили его дедушка с бабушкой.
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В Минском городском суде продолжили рассматривать дело о двойном заказном убийстве. На скамье подсудимых - бывшая девушка убитого, ее сосед и приятель. Сегодня во...
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