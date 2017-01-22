В Минском городском суде продолжают рассматривать дело о двойном заказном убийстве в Минске. На скамье подсудимых — бывшая девушка убитого, ее сосед и приятель. Сегодня во время заседания допросили Виктора К, с которым какое-то время сидел обвиняемый Вячеслав Сухарко. Мужчина рассказал, что сокамерник показался ему психически нездоровым: «так просто он говорил об убийствах».



Вячеслав Сухарко. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, в декабре прошлого года молодая минчанка наняла человека, чтобы он похитил новую возлюбленную экс-бойфренда , но тот не выполнил обещания. Тогда она попросила соседа и приятеля избить конкурентку, те «перестарались» и убили двоих. Обвиняемых по делу трое: Алина Шульганова, Александр Жильников и Вячеслав Сухарко. Мужчин судят и за убийство мужчины в Толочине.

Сейчас Виктор находится в исправительной колонии, поэтому на заседание его доставили под конвоем. Самого Сухарко в суде нет.

Во время слушания свидетель рассказал, что в декабре 2015 года они с Сухарко три дня находились в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Сегодня на суде он описал Сухарко, как «нормального парня, ничего особенного». Уверял, что в содеянном Вячеслав раскаивается.

Однако в мае-июне прошлого года, общаясь со следователем, Виктор описывал все по-другому. Сначала — о происшествии в Толочине.

По данным следствия, до «заказа» от Алины Вячеслав Сухарко и Александр Жильников убили мужчину в Толочине. Зная, что у хозяина одного из домов есть около 10 тысяч долларов, они решили завладеть этими деньгами.

— Слава рассказал, что он причастен к убийству трех человек, — вспоминал Виктор. — Первый — хозяин квартиры, которую он снимал (мужчина из Толочина — TUT.BY). Говорил, что у него (Сухарко — прим. TUT.BY) не было денег, что убивал только один.

По информации свидетеля, во время преступления Жильников стоял во дворе.

Свидетель: «Я понял, двух человек убил он»

Что касается второго происшествия, когда по просьбе воспитательницы Алины Шульгановой Сухарко и Жильников должны были наказать новую возлюбленную ее бывшего парня, свидетель рассказал так: «Сухарко шел проучить соперницу». Убивать было не нужно, нужно было только побить.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Чуть позже прокурор прочла показания Виктора, которые тот давал по этому делу раньше. По его словам, именно Сухарко убил девушку и парня.

— Я понял, двух человек убил он. Второй (Жильников — прим. TUT.BY) обо всем был осведомлен, потому что потом помогал во всем Сухарко.

Что касается личности Сухарко, то Виктор тогда описывал его так: у него проблемы с психикой: «так непринужденно он рассказывал об убийствах».

— Сложилось мнение, что это не спонтанное, а спланированное убийство, что они шли именно убивать.

По словам свидетеля, Сухарко гордился преступлениями.

— Говорил, что ему светит смертная казнь, но он сирота и ему все равно.

К слову, свою вину Вячеслав Сухарко полностью признал. На первом слушании, еще до того как прокурор озвучила обвинения, он попросил суд, чтобы слушание проходило без него.

— Мне стыдно, что я такое совершил, — объяснил он свое решение.

Однако его ходатайство суд не удовлетворил. Молодому человеку 23 года, растили его дедушка с бабушкой.

В декабре прошлого года в минской квартире по улице Алибегова были обнаружены тела мужчины и женщины со множественными ножевыми ранениями шеи и тела. Погибшему парню было 32 года, его девушке — 24. Кроме того, установлено, что за несколько дней до этого преступления сосед и приятель успели совершить разбойное нападение в Минском районе и убили 59-летнего мужчину. Действия мужчин квалифицированы следствием сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. По ч. 2 ст. 139 (Убийство трех лиц из корыстных побуждений), где санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненного срока или смертной казни. А также по ч. 3 ст. 207 (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере), которой предусмотрено наказание в виде срока от 8 до 15 лет. И по ст. 378 (Хищение личных документов). Минчанке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Организация причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека), где санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. А также по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 182 (Приготовление к похищению человека) — срок от 5 до 15 лет.