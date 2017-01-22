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СНГ готовит соглашение о медстраховании мигрантов и их семей

23.01.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Вопросы медицинского страхования трудящихся мигрантов будут обсуждены в Минске в штаб-квартире СНГ 24 января, сообщили в Исполкоме СНГ.

Проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей уже прошел экспертную проработку в июне прошлого года. Но в ходе внутригосударственного согласования появился ряд замечаний, которые предполагается согласовать на предстоящем заседании экспертов.

"Дополнительное заседание экспертной группы по доработке проекта Соглашения пройдет в Минске в 11:00", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Исполкома СНГ.

Там отметили, что проект документа разработан Россией, он нацелен на дальнейшее развитие межгосударственного взаимодействия в области здравоохранения, а также будет способствовать созданию условий получения медицинской помощи в стране пребывания.

Планируется, что положения соглашения будут действовать для всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, пребывающих совместно с ними в государстве трудоустройства, независимо от их правового статуса.

После окончательного согласования экспертами проект Соглашения будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатором разработки данного документа была Россия, после согласования соглашение будет представлено на утверждение главам правительств стран Содружества.

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