36-летний житель Барановичей обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.



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По версии следствия, обвиняемый с октября 2014-го по март 2016 года завладел примерно 200 тысячами рублей под различными предлогами. Мужчина нашел трехкомнатную квартиру на 1-м этаже в центре Барановичей, в которой никогда не горел свет, и выдавал ее за жилье знакомого. Потерпевшим он объяснял, что хозяин квартиры сидит в СИЗО и ему необходимо продать недвижимость для выплаты исков и штрафов. Несколько доверчивых граждан сразу передавали всю сумму: от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.

В ряде случаев подследственный предлагал продать гражданам земельные участки, видя, что те заброшены. Для этого он также изучал вывешенные в горисполкоме соответствующие списки для проведения аукциона.

Двум пострадавшим обвиняемый предложил открыть совместный бизнес — автомобильную мойку. Одному индивидуальному предпринимателю — приобрести здание в районном центре, другому — надувной батут, а также передать взятку должностным лицам облисполкома в размере около 9000 деноминированных рублей для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина. Кроме того, он завладел более 4500 упаковками крупнолистового черного чая.

Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведении газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых брал в долг деньги, но не отдавал.

В рамках следствия установлены 19 потерпевших. Мужчина представлялся участником афганской войны и сотрудником КГБ, жаловался на различные боли, в том числе от травм, полученных в горячих точках.

Пострадавшим возмещено около половины суммы причиненного материального ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК (Подстрекательство к даче взятки в крупном размере).

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.