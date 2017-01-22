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Представляясь ветераном Афганистана и сотрудником КГБ, житель Барановичей выманил 100 тысяч долларов

23.01.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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36-летний житель Барановичей обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.


Фото: Reuters

По версии следствия, обвиняемый с октября 2014-го по март 2016 года завладел примерно 200 тысячами рублей под различными предлогами. Мужчина нашел трехкомнатную квартиру на 1-м этаже в центре Барановичей, в которой никогда не горел свет, и выдавал ее за жилье знакомого. Потерпевшим он объяснял, что хозяин квартиры сидит в СИЗО и ему необходимо продать недвижимость для выплаты исков и штрафов. Несколько доверчивых граждан сразу передавали всю сумму: от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.

В ряде случаев подследственный предлагал продать гражданам земельные участки, видя, что те заброшены. Для этого он также изучал вывешенные в горисполкоме соответствующие списки для проведения аукциона.  

Двум пострадавшим обвиняемый предложил открыть совместный бизнес — автомобильную мойку. Одному индивидуальному предпринимателю — приобрести здание в районном центре, другому — надувной батут, а также передать взятку должностным лицам облисполкома в размере около 9000 деноминированных рублей для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина. Кроме того, он завладел более 4500 упаковками крупнолистового черного чая. 

Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведении газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых брал в долг деньги, но не отдавал. 

В рамках следствия установлены 19 потерпевших. Мужчина представлялся участником афганской войны и сотрудником КГБ, жаловался на различные боли, в том числе от травм, полученных в горячих точках.

Пострадавшим возмещено около половины суммы причиненного материального ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК (Подстрекательство к даче взятки в крупном размере).

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
 
Ссылка на источник 36
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В рамках следствия установлены 19 потерпевших. Мужчина представлялся участником афганской войны и сотрудником КГБ.

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