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В Беларуси создан комплекс для обеспечения высокоточной полетной калибровки спутниковых съемочных систем

23.01.2017 14:00 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 января. В Беларуси создан аппаратно-программный комплекс (АПК) "Калибровка" для обеспечения высокоточной полетной калибровки спутниковых съемочных систем, сообщила пресс-служба Белорусского государственного университета.

По информации БГУ, во время эксплуатации аппаратуры белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли (БКС ДЗЗ) и других аппаратов происходит естественное отклонение от исходных характеристик приборов съемки изображений. Проблема их обслуживания актуальна во всем мире, поскольку практическое использование требует обеспечения качества получаемой из космоса информации.

Разработанный учеными БГУ комплекс позволит проводить коррекцию данных спутниковых съемочных систем, а также испытания и поверку новой техники ДЗЗ. Функционирование инновационной техники повысит надежность расшифровки данных. Результаты съемок территории могут в дальнейшем быть использованы в интересах различных министерств, ведомств и организаций Беларуси и России.

Кроме того, АПК "Калибровка" поможет решить проблему укомплектованности подспутниковых полигонов, обеспечивающих постоянный контроль систем ДЗЗ. Эти площадки должны быть оснащены специальной аппаратурой, работающей в различных диапазонах электромагнитных длин волн, соответствующих аппаратуре белорусских и российских космических аппаратов. С помощью "Калибровки" можно получать данные о наземных объектах, фиксируемые как одновременно спутниковой и наземной системами съемки, так и независимо друг от друга.

Комплекс уже прошел предварительные испытания. Предполагается, что АПК "Калибровка" будет эксплуатироваться на подспутниковых полигонах в Беларуси (Плещеницы и Западная Березина) и Курском аэрокосмическом полигоне в России.

Как отметили в вузе, в СНГ подобные комплексы не производят, а по сравнению с зарубежными аналогами белорусская разработка имеет более низкую стоимость.

Разработчиками АПК "Калибровка" выступили ученые отдела аэрокосмических исследований Института прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко БГУ.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. В Беларуси создан аппаратно-программный комплекс (АПК) "Калибровка" для обеспечения высокоточной полетной калибровки спутниковых съемочных...

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