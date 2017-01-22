Формирование гаражных кооперативов в Гродно закончилось несколько десятков лет назад. Свободных мест для строительства нет, а покупать с рук — накладно. Однако недавно проведенная в областном центре проверка показала, что эти обстоятельства — не преграда для желающих иметь собственный автомобильный бокс в городе. Гаражные массивы разрастаются нелегально — с захватом городской территории, рассказывает «СБ — Беларусь сегодня».



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В Гродно зарегистрировано почти 160 тысяч автомобилей. Гаражных кооперативов не наберется и полсотни. Зато практически все они удачно расположены. Когда-то землю под них давали «на выселках», вокруг которых теперь жилые микрорайоны с многоэтажками. Так что сейчас они занимают далеко не бросовые площади в черте города. Именно это обстоятельство побудило гродненскую землеустроительную службу проверить массивы на предмет законности пользования землей. Для начала обследовали 5 кооперативов. Рядом с каждым обнаружили десятки самовольно построенных гаражей.

Наибольшую обеспокоенность у начальника землеустроительной службы Гродненского горисполкома Андрея Кухтюка вызывают владельцы металлических боксов, для которых запрет на их размещение означает только одно — пора перевозить в другое место. Например, несколько лет назад в городе строили объездную дорогу Вишневец — Фолюш и новый микрорайон на улице Татарской. Строители тогда обнаружили много незаконно установленных металлических гаражей. Владельцам сказали: убирайте ваше хозяйство, пока оно не попало под бульдозер. Они послушались и сооружения убрали. Но эти конструкции никуда не исчезли. Назавтра появились в другом месте. И разрешения у государства на предоставление земли под них никто не спрашивал. Такой гараж по объявлению стоит около 5 миллионов «старых» рублей, он легко разбирается, перевозится и собирается в другом месте. Так и блуждают по городу…

Долгие годы считалось, что проще всего легализовать металлический бокс, установив его рядом с гаражным кооперативом. Хозяева таких гаражей даже взносы председателю платят: за вывоз мусора, содержание дорог. Все, кроме налога на землю. И не понимают, почему государство настаивает на сносе незаконных сооружений. В этом вопросе Андрей Кухтюк настроен решительно. Любая, даже временная металлическая постройка должна находиться на официально выделенном участке и соответствовать утвержденному проекту:

— Сейчас многие спрашивают: почему, мол, вы настаиваете на обязательном получении разрешения на выделение земли даже под временный гараж? Прямо сейчас эта земля вам не нужна, а когда понадобится — мы за день поднимем бокс манипулятором и вывезем. Объясню. По опыту знаю, что рано или поздно любой временный гараж становится постоянным. Владелец получает разрешение и начинает его обустраивать: выкапывает яму, заливает стяжку, утепляет стены, навешивает полочки и так далее. А когда возникает перспектива сноса, возмущается: «Кто мне все это будет компенсировать? Мой гараж тут уже давно стоит — никому земля была не нужна, а теперь понадобилась?» И так далее…

К тому же землеустроители знают: стоит где-то появиться паре металлических гаражей с разрешением, как они постепенно начинают обрастать соседями-нелегалами. А гоняться за каждой «блуждающей» металлоконструкцией у Гродненского горисполкома нет возможностей. В отделе всего один специалист занимается контролем за использованием земель. И только за прошлый год он составил более 100 протоколов о нарушениях. За примерно 200 рабочих дней — это внушительная цифра, ведь процедура предполагает выезд на место, составление схемы, фотосъемку, опрос свидетелей, сбор материалов для суда и участие в нем в качестве муниципального представителя.

Строго говоря, контроль за соблюдением законности могли бы взять на себя председатели гаражных кооперативов, вокруг которых «кучкуются» самовольные сооружения, но этого не происходит. Более того, даже после проверки и вынесения суровых предписаний они не спешат наводить порядок там, где попустительство привело к захвату городской земли. Хотя каждому из них пришло требование об устранении нарушений до 1 марта.

Вот и председатель гаражного кооператива «Вишневец» Николай Жук, которого еще летом проинформировали о том, что к подведомственной ему территории прилегают городские земли, на которых самовольно построены 6 капитальных и 20 металлических гаражей, и попросили принять меры, к устранению проблемы еще не приступил:

— Я разговаривал со всеми владельцами этих гаражей. Мы за то, чтобы они все остались. Рядом проходит теплотрасса, капитальное строительство здесь запрещено, а значит, в случае сноса место все равно будет пустовать. Большинство уже заплатили штрафы и надеются на понимание землеустроителей и легализацию их прав на землю.

— Но для этого вам необходимо предоставить ходатайство о корректировке границ вашего гаражного кооператива. Оно уже передано в горисполком?

— Нет. Оно на стадии подготовки…

В отличие от своего коллеги, председатель кооператива «Химик-авто» Руслан Букатко не считает нужным отстаивать право металлических «прилипал» на землю рядом с его территорией. Но и такой подход не упрощает решение проблемного вопроса.

— Проверка обнаружила рядом с нами 27 металлических гаражей. Площадь каждого — от 15 до 20 квадратных метров. Я за то, чтобы они пошли под снос. Это бесперспективные постройки, к которым даже электричество не подвести. Вопрос: за чей счет они должны сноситься? У кооператива на это средств нет.

Оставить эту проблему на откуп хозяевам временных построек — значит ожидать появления новых «блуждающих» гаражей, отследить перемещение которых практически невозможно. Даже официальные гаражные кооперативы города так скрупулезно проверили впервые с момента их постройки. И то только десятую их часть. Специалисты сейчас не берутся предугадывать дальнейшее развитие ситуации. Складывается впечатление, что все участники этой истории ждут 1 марта. Владельцы нелегальных боксов — с надеждой на то, что обойдется без бульдозера. Землеустроители — в расчете на инициативность и расторопность председателей гаражных кооперативов либо, за их отсутствием, на возврат самовольно занятых участков.

Самовольная установка металлических и строительство капитальных гаражей — не единственная причина, по которой гаражные кооперативы раздаются вширь и в длину и занимают прилегающую землю, которая им не принадлежит. Распространена ситуация, когда члены кооператива строят помещение, значительно превышающее по параметрам разрешенные габариты. В результате крайние сооружения оказываются за границами выделенного участка. Еще один вариант — механическая, бездумная выдача разрешений на строительство. Когда свободные от застройки пятна в кооперативе уже заканчиваются, а администрация района все равно продолжает давать добро на размещение в нем гаражей.

Кстати, именно такая ситуация сложилась вокруг гаражного кооператива «Химик-атлас» в Гродно, где из-за нехватки места за территорией оказались 59 металлических боксов площадью от 15 до 26 квадратных метров. Несмотря на то что у каждого из владельцев есть разрешение администрации, фактически их гаражи считаются установленными самовольно.