Минтруда и соцзащиты установило новые размеры ежемесячных дифференцированных доплат к зарплате бюджетников.

Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты от 11 января 2017 года №2, доплаты бюджетникам не сильно повлияют на их финансовое положение. Размер их будет следующим: 1-го до 6-го разряда - 8,60; с 6-го до 10-го разряда - 8; с 10-го до 12-го разряда - 7,50; с 12-го до 13-го разряда - 7; с 13-го до 14-го разряда - 6,50; по 14-му разряду - 5,70.

В Беларуси согласно ЕТС каждой профессии и квалификации в рамках этой профессии присвоены разряды, от них зависят соответствующие коэффициенты. Размер заработной платы каждого разряда высчитывается исходя из тарифной ставки первого разряда.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций 1 января 2017 года выросла до 31 рубля согласно постановлению правительства от 30 декабря 2016 года №1115.

Ежемесячные дифференцированные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера.

Постановление Минтруда и соцзащиты №2 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года. Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить с 1 января 2017 года перерасчет заработной платы работников с учетом тарифной ставки первого разряда, коэффициентов Единой тарифной сетки работников, корректирующих коэффициентов, а также ежемесячных дифференцированных доплат, новый диапазон которых установлен с 1 января 2017 года.