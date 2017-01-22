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Следствие разыскивает пассажиров маршрутки, покинувших место ее столкновения с тягачом в Ушачском районе 5 января
23.01.2017 14:09 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. Главное следственное управление СК Беларуси в рамках уголовного дела о ДТП 5 января на 29-м километре автодороги Лепель — Полоцк — граница устанавливает очевидцев происшествия и пассажиров маршрутного микроавтобуса, покинувших место дорожной аварии до приезда следственно-оперативной группы, сообщили в СК.
Следственный комитет обратился с просьбой к этим людям об оказании помощи в расследовании для полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств аварии.
Утром 5 января вблизи деревни Сорочино Ушачского района Витебской области маршрутное такси с 15 пассажирами, двигаясь в сторону Минска, задело по касательной платформу тягача, на котором находился бульдозер. В результате отвалом бульдозера, выступавшим за габариты платформы, была срезана часть микроавтобуса "Мерседес". Тягач "МАЗ" ехал в сторону Полоцка.
В ДТП погиб житель Новополоцка 1988 года рождения. Травмы получили житель Борисова 1970 года рождения, жительница Полоцка 1971 года рождения, жители Новополоцка — женщины 1970, 1974, 1990 годов рождения, мужчина 1992 года рождения, отец и сын 1972 и 1994 годов рождения. Жительницу Новополоцка 1953 года рождения сын самостоятельно привез в больницу.
По факту ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК.
Установлено, что водитель "МАЗа" осуществлял транспортировку негабаритного груза без специального разрешения и в темное время суток, что категорически запрещено.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Следствие разыскивает пассажиров маршрутки, покинувших место ее столкновения с тягачом в Ушачском районе 5 января
Минск, 23 января. Главное следственное управление СК Беларуси в рамках уголовного дела о ДТП 5 января на 29-м километре автодороги Лепель — Полоцк — граница...
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