МИНСК, 23 янв – Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп поприветствовала американцев в Twitter в своем новом статусе, запись собрала почти 75 тысяч лайков.

"Для меня большая честь служить этой чудесной стране в статусе первой леди", – написала Трамп.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.

Новая первая леди в Twitter подписана лишь на трех пользователей – на президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и его супругу Карен, в то время как на нее – более шести миллионов пользователей.

Первая леди США не переезжает вместе с супругом в Белый дом. Она останется в Нью-Йорке вместе с 10-летним сыном Барроном, который продолжит учиться в той же частной школе.