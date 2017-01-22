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Первая запись Меланьи Трамп в Twitter собрала почти 75 тысяч лайков
23.01.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп поприветствовала американцев в Twitter в своем новом статусе, запись собрала почти 75 тысяч лайков.
"Для меня большая честь служить этой чудесной стране в статусе первой леди", – написала Трамп.
Новая первая леди в Twitter подписана лишь на трех пользователей – на президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и его супругу Карен, в то время как на нее – более шести миллионов пользователей.
Первая леди США не переезжает вместе с супругом в Белый дом. Она останется в Нью-Йорке вместе с 10-летним сыном Барроном, который продолжит учиться в той же частной школе.
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У Меланьи всего одна запись в Twitter-аккаунте и уже больше 6 миллионов подписчиков.
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