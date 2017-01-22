Прокуратура Витебского региона намерена усилить надзор за органами дознания, в том числе за милицией и Следственным комитетом, сообщил журналистам прокурор области Вадим Сущинский.

Вадим Сущинский стал прокурором Витебской области в декабре прошлого года . 23 января он провел итоговую коллегию прокуратуры региона. На заседании проанализировали результаты работы в 2016 году и обсудили задачи на перспективу.

Прокурор области обозначил несколько приоритетных направлений. «Есть необходимость усилить надзор за органами дознания, в том числе за милицией и Следственным комитетом. Особое внимание следует уделить преступности среди несовершеннолетних. Более пристальным должен быть надзор в сфере экономики: речь идет о дебиторской задолженности, исполнении инвестиционных договоров. В центре внимания — и вопросы профилактики производственного травматизма: в области увеличилось количество людей, которые тяжело травмированы на производстве», — отметил Вадим Сущинский.

Он поделился с журналистами первыми впечатлениями от работы на новом месте. «Еще не прошло месяца, но я познакомился с большинством прокуратур региона. Впечатлений больше положительных, чем отрицательных. Сплав молодости и опыта в коллективе прокуратуры области вселяет уверенность, что мы успешно решим те задачи, которые перед нами стоят, — сказал прокурор. — Мне очень понравилась Витебщина, ее природа — в лесах большие ели, как в сказках. На Гомельщине другая растительность, ландшафт тоже иной».