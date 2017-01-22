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Без единого надреза: в Гродно врачи удалили опухоль без скальпеля
23.01.2017 14:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Гродненские врачи провели
В отделении онкологии Гродненской областной клинической больницы впервые проводят уникальную операцию при помощи эндоскопа. Никаких разрезов, доступ к пораженному органу врачи получают через небольшие проколы.
«Это органосохраняющая операция. Мы не нарушаем целостность полого органа. Также это малотравматичная операция. Проведем лифтинг, то есть будем вводить жидкость по слизистой, поднимая и отсекая это образование от мышечной оболочки. При помощи эндоскопических ножей будем удалять данное образование. Таким образом мы сможем удалить данное образование единым блоком», - рассказал завотделением ОКБ Евгений Микша.
Прибор действует с ювелирной точностью. При этом весь процесс врачи контролируют через видеокамеры и мониторы.
Этот метод врачи называют
Первая операция длилась несколько часов и прошла успешно. Совсем скоро пациентка сможет уехать домой, так как период реабилитации теперь гораздо меньше. Всего 2-3 дня - вместо недели.
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Уникальная операция на кишечнике по удалению опухоли длилась несколько часов и прошла успешно.
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