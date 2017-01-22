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Без единого надреза: в Гродно врачи удалили опухоль без скальпеля

23.01.2017 14:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Гродненские врачи провели уникальную операцию на кишечнике по удалению опухоли 54-летней пациентке без скальпеля и единого надреза, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

В отделении онкологии Гродненской областной клинической больницы впервые проводят уникальную операцию при помощи эндоскопа. Никаких разрезов, доступ к пораженному органу врачи получают через небольшие проколы.

«Это органосохраняющая операция. Мы не нарушаем целостность полого органа. Также это малотравматичная операция. Проведем лифтинг, то есть будем вводить жидкость по слизистой, поднимая и отсекая это образование от мышечной оболочки. При помощи эндоскопических ножей будем удалять данное образование. Таким образом мы сможем удалить данное образование единым блоком», - рассказал завотделением ОКБ Евгений Микша.

Прибор действует с ювелирной точностью. При этом весь процесс врачи контролируют через видеокамеры и мониторы.

Этот метод врачи называют малоинвазивным. Однако подойдет он далеко не всем онкологическим больным. Подобную операцию можно проводить, если опухоль обнаружили до того, как она вышла за пределы пораженного органа.

Первая операция длилась несколько часов и прошла успешно. Совсем скоро пациентка сможет уехать домой, так как период реабилитации теперь гораздо меньше. Всего 2-3 дня - вместо недели.

 
 
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Уникальная операция на кишечнике по удалению опухоли длилась несколько часов и прошла успешно.

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