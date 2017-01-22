Гродненские врачи провели уникальную операцию на кишечнике по удалению опухоли 54-летней пациентке без скальпеля и единого надреза, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

В отделении онкологии Гродненской областной клинической больницы впервые проводят уникальную операцию при помощи эндоскопа. Никаких разрезов, доступ к пораженному органу врачи получают через небольшие проколы.

«Это органосохраняющая операция. Мы не нарушаем целостность полого органа. Также это малотравматичная операция. Проведем лифтинг, то есть будем вводить жидкость по слизистой, поднимая и отсекая это образование от мышечной оболочки. При помощи эндоскопических ножей будем удалять данное образование. Таким образом мы сможем удалить данное образование единым блоком», - рассказал завотделением ОКБ Евгений Микша.

Прибор действует с ювелирной точностью. При этом весь процесс врачи контролируют через видеокамеры и мониторы.

Этот метод врачи называют малоинвазивным . Однако подойдет он далеко не всем онкологическим больным. Подобную операцию можно проводить, если опухоль обнаружили до того, как она вышла за пределы пораженного органа.

Первая операция длилась несколько часов и прошла успешно. Совсем скоро пациентка сможет уехать домой, так как период реабилитации теперь гораздо меньше. Всего 2-3 дня - вместо недели.