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В Жодино милиция поймала насильника - его опознали три девушки

23.01.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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С августа 2015 года милиция города Жодино искала мужчину, который за один вечер дважды пытался изнасиловать женщин. Только через год удалось задержать подозреваемого — когда произошло третье нападение, сообщает издание «Жодзінскія навіны».

Первый случай произошел на улице Калиновского у трассы Р35, когда 21-летняя девушка августовским вечером возвращалась домой. Сзади подошел молодой человек и молча схватил за плечи и голову, силой заставляя стать на колени. К счастью, рядом проезжал велосипедист — он заступился, и нападавший сбежал.

Через час другая девушка возвращалась домой по проспекту Ленина, когда незнакомец пытался завести с ней разговор. Несмотря на отказ, мужчина проследил за ней до подъезда, где повалил на лестничной площадке и пытался сорвать белье. Девушка громко закричала, чем отпугнула насильника — он сбежал, прихватив дамскую сумочку.

Милиция составила фоторобот и примерное описание нападавшего. Проверили около 200 человек, которые попадали в поле зрения правоохранителей за подобные действия — но никаких серьезных зацепок не нашли.

Выйти на след насильника удалось лишь к концу 2016 года, когда в милицию обратилась третья девушка. На нее напали и так же украли сумочку — причем девушка хорошо запомнила внешность преступника.

По горячим следам задержали подозреваемого. Оказалось, что его уже проверяли в 2015 году, и тогда он заявлял алиби — якобы находился в больнице. Но выяснилось, что он все же покидал территорию учреждения.

— Признательных показаний от него мы не получили. Подозреваемый не хотел говорить о преступлениях, совершенных в 2015 году. От прохождения полиграфа отказался, а будучи заключенным под стражу, пытался вскрыть вены, - рассказывает начальник ГОВД Виталий Пручковский.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым и получил оценку личности «сексуальный маньяк». Мужчине 31 год, он уже был судим за изнасилование, грабежи, кражи — всего шесть раз. И столько же лет провел в местах лишения свободы.

Дело направлено в суд. Фигуранту вменяется не только ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера), по которой предусмотрена ответственность до 13 лет лишения свободы, но и ст. 206 (Грабеж), а также ст. 339 (Хулиганство).

 
 
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Мужчину проверяли на причастность к данным преступлениям, но он соврал о своем алиби.

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