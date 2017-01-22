МИНСК, 23 янв – Sputnik. Экономический суд Брестской области за совершение действий, являющихся недобросовестной конкуренцией, наложил штрафы на ОАО "Брестский мясокомбинат" и его должностных лиц, сообщили Sputnik в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В декабре 2016 года Верховный суд признал законным и обоснованным решение МАРТ об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ОАО "Брестский мясокомбинат". Речь идет о действиях предприятия, связанных с приобретением и использованием прав на бренд "От бабушки".

"Постановлением Экономического суда Брестской области 11 января 2017 года за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, наложены штрафы на ОАО "Брестский мясокомбинат" в размере 400 базовых величин (9 200 рублей) и на должностное лицо общества – в размере 20 базовых величин (460 рублей)", – сообщили в МАРТ.

Как рассказали Sputnik в экономическом суде Брестской области, предприятие уже обжаловало постановление о наложении штрафных санкций в Верховном суде.

Как ранее сообщал Sputnik, ВС признал недобросовестными действия Брестского мясокомбината по регистрации в патентном органе товарного знака "От бабушки" в отношении колбасных изделий, мясных продуктов, а также услуг, связанных с торговлей такими товарами. Недобросовестным признан и запрет на использование этого товарного знака в названии колбасных изделий, производимых другими мясокомбинатами.

В Беларуси производство и продажу колбасных изделий под брендом "От бабушки", кроме Брестского мясокомбината, осуществляют Минский мясокомбинат (с 2006 года), компании "Велес-Мит" (с 2010 года), "Викос" (с 2012 года) и другие.

В результате антимонопольного расследования было установлено, что в 2006 году "Викос" разработал и утвердил по согласованию с заместителем главного госсанврача рецептуру на колбасу сыровяленую под названием "От бабушки".

В этой связи колбасу "От бабушки" по указанной рецептуре могут производить любые хозяйствующие субъекты, которым она передана в установленном порядке.

Ранее в МАРТ также отмечали, что предоставленная Брестскому мясокомбинату правовая охрана товарного знака "От бабушки" может быть признана патентным органом по заявлению заинтересованных субъектов хозяйствования недействительной.