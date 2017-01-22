﻿ По факту взрыва в гаражах в Мачулищах возбуждено уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По факту взрыва в гаражах в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23.01.2017 15:47 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 января. В управлении СК по Минской области по факту происшествия в ГСК "Автотурист" в Мачулищах (Минский район) возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК за уничтожение и повреждение имущества по неосторожности. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По данным следствия, вечером 20 января на территории гаражного кооператива произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение гаражных боксов и находящихся в них автомобилей. С телесными повреждениями, в том числе в виде ожогов, госпитализирован мужчина.

После локализации пожара следователи с привлечением экспертов в области пожаро- и взрывотехники приступили к осмотру места происшествия.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий. Допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначены необходимые экспертные исследования для установления причины взрыва и иных обстоятельств произошедшего.

Предварительный анализ ситуации с учетом первоначальных следственных действий дает основания рассматривать в качестве одной из версий происшествия взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 января. В управлении СК по Минской области по факту происшествия в ГСК "Автотурист" в Мачулищах (Минский район) возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брестский мясокомбинат заплатит штраф за колбасный бренд "От бабушки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика