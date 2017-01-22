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По факту взрыва в гаражах в Мачулищах возбуждено уголовное дело
23.01.2017 15:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 января. В управлении СК по Минской области по факту происшествия в ГСК "Автотурист" в Мачулищах (Минский район) возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК за уничтожение и повреждение имущества по неосторожности. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
По данным следствия, вечером 20 января на территории гаражного кооператива произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение гаражных боксов и находящихся в них автомобилей. С телесными повреждениями, в том числе в виде ожогов, госпитализирован мужчина.
После локализации пожара следователи с привлечением экспертов в области пожаро- и взрывотехники приступили к осмотру места происшествия.
В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий. Допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначены необходимые экспертные исследования для установления причины взрыва и иных обстоятельств произошедшего.
Предварительный анализ ситуации с учетом первоначальных следственных действий дает основания рассматривать в качестве одной из версий происшествия взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 23 января. В управлении СК по Минской области по факту происшествия в ГСК "Автотурист" в Мачулищах (Минский район) возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК за...
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