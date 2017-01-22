Пожар уничтожил кровлю дома и перекрытия сарая, который находился рядом. Все произошло вечером 21 января в деревне Ёцевичи Дятловского района. Вечером местный житель управлялся по хозяйству — кормил в хлеву кабанчика. В сарае перегорела лампочка, поэтому мужчина для освещения воспользовался свечой. Чтоб освободить руки, поставил свечу на перегородку, а когда уходил, забыл забрать, сообщает УМЧС по Гродненской области.



Фото: mchs.gov.by

Сарай с домом находились под одной крышей, и вскоре хозяйка-пенсионерка почувствовала запах дыма. Когда мужчина открыл дверь хозпостройки — там уже вовсю горела соломенная подстилка. Он позвонил спасателям, а потом сумел вывести во двор животное и попытался справиться с пламенем водой из колодца. Однако пожар смогли потушить лишь приехавшие пожарные.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие сарая, повреждена кровля дома, имущество в сарае. Вероятнее всего, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Дом для дальнейшего проживания непригоден, семью временно приютили соседи.