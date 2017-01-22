﻿ "У меня нет белой перчатки, зато есть салфетка". В Гомеле появился свой "Ревизорро". 21.by
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"У меня нет белой перчатки, зато есть салфетка". В Гомеле появился свой "Ревизорро"

23.01.2017 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле появился аналог скандально известной российской программы «Ревизорро». Гомельчанка Наташа Богданова вместе с видеооператором посещает местные заведения общепита. Свои видеозаписи девушка размещает на канале в YouTube и соцсетях и говорит, что уже добилась кое-каких результатов.


Как и Елена Летучая, девушка проверяет чистоту столов, полов, подоконников, санузлов и качество приготовленной в заведении еды. Если что-то не нравится — зовет администрацию и просит исправить, а через пару недель наведывается в кафе вновь, чтобы проверить, изменилась ли ситуация.

Наташа уже успела побывать в нескольких гомельских заведениях. Говорит, что пока ее визиты обходятся без мордобоя и прочих неприятностей. Первый видеоотчет посвящен посещению кафе «Провинция».

— На этот раз цели я добилась. Большинство недочетов администрация исправила В принципе, на такой «подвиг» способен каждый, ведь все в рамках закона. Мне понравилось менять мир к лучшему… Я думаю, последует цикл моих подобных «инспекций», — говорит Наташа.

Единственное место, куда пока не решилась заглянуть гомельская Летучая — кухня общепита.

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Теги: Гомель
 
 
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Гомельчанка Наташа Богданова вместе с видеооператором посещает местные заведения общепита. Свои видеозаписи девушка размещает на канале в YouTube и соцсетях и...

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