В современном Вильнюсе туристам из Беларуси показывают огромный костел Святого Казимира возле Ратуши и говорят, что его построил некий Йонас Франкявичюс. Лишь немногие белорусы знают, что это минский архитектор Ян Франкевич. Мы вспомнили белорусских зодчих, а также богатых спонсоров, благодаря которым появилась значительная часть жемчужин виленской архитектуры от Средневековья до ХХ века.

Ян Франкевич из Минска — автор первых виленских барочных зданий. Они появились сразу после Рима и Несвижа. В другие города мира стиль барокко пришел позже. С него и начинаем материал. Это не значит, что наши земляки не строили в Вильне до барокко. Просто исторических сведениях о зодчих, творивших раньше, немного.

Мы расскажем о Томаше Жебровском из-под Новогрудка, Кароле Подчашинском из-под Вороново, Антоне Филиповиче-Дубовнике из-под Молодечно, Леоне Витане-Дубейковском из-под Мстиславля. Последний является создателем национального белорусского архитектурного стиля. В Вильне также работали Дионизий Чадай из Пинска, Габриэль Ленкевич из Полоцка и другие.

Множество виленских зданий построили зарубежные архитекторы, но на деньги представителей Слушек, Ходкевичей, Сапег, Пацев, Радзивиллов и других родов.



Иллюстрация: Микола Купава. Острая Брама.

В подготовке материала нам помог историк архитектуры и искусствовед Сергей Харевский, автор множества публикаций о забытых архитекторах, рожденных на территории нынешней Беларуси.

— Для белорусов что ни утро — то новость: про того же Франкевича писали Габрусь, Калнин, Голенченко еще в 1980−1990-х, но не запомнили. Круто, что мы построили такие великолепные здания в Вильне, но нужно не сетовать «Такой город потеряли», а во-первых, вспомнить об этих утраченных именах, во-вторых, обратить внимание на те памятники, что они построили здесь — они же не только в Вильне работали.

Харевский напомнил о заброшенном костеле Святых Петра и Павла (на территории бобруйской крепости) архитектора Жебровского.

— Это должно быть укором белорусам. К нашему наследию мы относимся по-плебейски и с завистью смотрим на тех, кто его сохранил. Нам же нынешние литовцы не запрещают писать про наших земляков, ставить им памятники или хотя бы мемориальные доски, — заключил он.

Костел Святого Казимира (1604)

Современное название: Švento Kazimiero jėzuitų bažnyčia Современный адрес: Didžioji g. 34 Официальный сайт: www.kazimiero.lt Архитектор в литовских источниках: Jonas Frankevičius



Иллюстрация: Иван Панов. Костел Святого Казимира — слева.

Первый храм Вильни в стиле барокко — костел Святого Казимира на Ратушной площади — построил минчанин Ян Франкевич (1559−1627).

Наш земляк не имел архитектурного образования и работал пекарем в Несвиже, когда в этот город приехал итальянский мастер Джованни Бернардони. Тот и обучил Франкевича строительному делу. Они работали над возведением костела Тела Господня, который стал вторым в мире образцом барокко после La chiesa del Santissimo Nome di Gesù в Риме.

В 1984 году ученый Георгий Голенченко нашел в Национальной библиотеке Украины оригинальный альбом с записями и чертежами 1590-х годов. Часть специалистов считает, что его автор — архитектор из Минска.

Из Несвижа Бернардони отправился в Краков, а Франкевич — в Вильню, где работал уже как самостоятельный архитектор. Главной работой его жизни является костел Святого Казимира. Он до сих пор один из самых больших не только в этом городе, но и в регионе.

Храм строился при финансовой поддержке Сигизмунда Третьего и Льва Сапеги. За время своего существования он успел побыть и католическим, и православным, и протестантским. Это здание также являлось тюрьмой для русских солдат, французской казармой и музеем атеизма. С 1991 года, как и изначально, оно принадлежит католическому ордену иезуитов.

Также Франкевич построил православную церковь Святого Духа (возле Острой Брамы) и перестроил разрушенный костел Святых Иоаннов при Виленском университете в стиле барокко (раньше он был готическим). Позже их внешний вид кардинально изменили другие архитекторы, в том числе Габриэль Ленкевич из Полоцка.

Костел Святого Михаила (1625)

Современное название: Švento Mykolo bažnyčia Современный адрес: Šv. Mykolo g. 9 Спонсор в литовских источниках: Leonas Sapiega



Иллюстрация: Ярослав Неверовский. Костел Святого Михаила.

Строительство храма финансировал Лев Сапега (1577−1633), уроженец деревни Островно нынешнего Бешенковичского района. Образование он получил в Несвиже и Лейпциге. Работать начал писарем в оршанской канцелярии (в этом городе его отец Ян Сапега был старостой).

Костел построен в 1625 году польским каменщиком Яном Каеткой. В 1655 году его сожгли и разграбили казаки. Спустя восемь лет здание восстановили, с тех пор оно практически не изменилось.

С 2009 года здесь находится музей церковного наследия. В здании хранится знаменитая сокровищница Кафедрального собора — главного храма города. Сокровища нашли в 1985 году четыре человека. Они хранили это в тайне пока Литва не объявила независимость, потому что опасались, что ценности увезут в Москву.

Костел Святой Терезы (1650)

Современное название: Šventos Teresės bažnyčia Современный адрес: Aušros Vartų g. 14 Спонсор в литовских источниках: Steponas Kristupas Pacas



Иллюстрация: Наталия Рябчук. Костел Святой Терезы.

Внук минского воеводы Богдана Сапеги сенатор Стефан Христофор Пац (1587−1640) — был одним из богатейших магнатов Речи Посполитой своего времени. На его деньги в Вильне построили костелы Святой Терезы и Святого Иосифа.

Архитектором костела Святой Терезы считают немца Яна Ульриха, а автором главного фасада — итальянца Константино Тенкалло. Образцом послужил римский костел Maria della Scala.

В советские годы в помещениях монастыря размещалось общежитие педагогического института. Сейчас здание снова принадлежит католикам.

Еще один костел, который построили на средства Паца, — Святого Иосифа (1638). В 1877 году его разобрали по приказу российского Священного Синода. А в 2001 году — восстановили на городской окраине (Tolminkiemio g. 4), но внешний облик не совпадает.



Иллюстрация: Иосиф Балзукевич. Костел Святого Иосифа.

Дворец Януша Радзивилла (1653)

Современное название: Radvilų rūmai Современный адрес: Vilniaus g. 24 Официальный сайт: www.ldm.lt/rrm Спонсор в литовских источниках: Jonušas Radvila



Иллюстрация: Витаутас Габрюнас. Дворец Радзивиллов.

Гетман Януш Радзивилл (1612−1655) построил в Вильне один из самых величественных дворцов. Образование Януш получил в Слуцке, Лейпциге, Альтдорфе и Лейдене. Будучи протестантом, он активно финансировал строительство храмов и школ. Радзивилл был противником союза с католической Польшей в рамках Речи Посполитой и выступал за союз с протестантской Швецией.

Будучи гетманом ВКЛ, он ни разу не проиграл в открытых сражениях. Его главными победами являются разгромы казаков под Лоевом: в 1649 году он победил войско киевского полковника Кричевского, в 1651 — черниговского полковника Небабу.

В Вильне он финансировал возведение родовой резиденции — единственного в Вильне дворца в стиле ренессанса. Его построил архитектор Ян Ульрих по образцу Palais du Luxembourg в Париже.

С 16 века здесь располагался деревянный дворец Николая Радзивилла Черного. Каменный дворец Януша Радзивилла пострадал во время очередной войны с Россией в 1655 году. Доминик Иероним Радзивилл (последний представитель несвижской ветви Радзивиллов по мужской линии) передал заброшенное здание благотворительному обществу. Ему оно принадлежало до 1940 года.

Сохранилось только два корпуса дворца. В 1984 году архитектор Эвалдас Зулонас восстановил западный павильон. В остальных корпусах располагались жилые квартиры и общежитие. В 1990 году здесь находится музей Радзивиллов — филиал Литовского художественного музея.

Через дорогу находится еще одна резиденция этого рода. Дворец построен при Николае Кристофоре Радзивилле. Его разграбили русские солдаты. При Михаиле Казимире Радзивилле дворец обновили. Здесь работал знаменитый театр его жены Уршули Радзивилл-Вишневецкой, с 1795-го по 1810 год (затем его перенесли в Ратушу). Сейчас здесь Музей тетра, музыки и киноискусства.

Костел Святых Петра и Павла (1676)

Современное название: Šventų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia Современный адрес: Antakalnio g. 1 Спонсор в литовских источниках: Mykolas Kazimieras Pacas



Иллюстрация: Иосиф Пешка. Костел Святых Петра и Павла.

Михаил Казимир Пац (1624−1682), администратор Могилевской экономии и гетман, финансировал строительство костела в память о победе над русскими войсками. Работы провели поляк Ян Заор и итальянец Джамбаттиста Фредиани.

Мировую известность храм получил благодаря богатому интерьеру. Над ним работали Джованни Пьетро Петри из Милана и Джованни Мариа Галли из Рима. Внутри здания — несколько тысяч фигурных композиций, горельефов и статуй. Пац не дожил до окончания работ и был похоронен в храме. Лепнина дополнялась и позже.

Дворец Сапегов (1691)

Современное название: Sapiegų rūmai Современный адрес: Sapiegos g. 13 Спонсор в литовских источниках: Kazimieras Jonas Sapiega



Иллюстрация: Ян Шолма. Дворец Сапег.

Казимир Ян Сапега (1637−1720) построил на свои деньги родовую резиденцию на Антоколе. Архитектор дворца — итальянец Джованни Баттиста Фредиани (часть историков автора проекта признает неизвестным). Наш земляк скончался в Гродно, а похоронен в Березе.

Барочную резиденцию построили на месте деревянного дворца Льва Сапеги, который здесь и умер во время пира. Позже им владели София Яблонская (жена мозырского чиновника), Михаил Антоний Сапега (староста Мстиславля) и другие.

В 1808 (или 1809) году дворец выкупили городские власти и сделали здесь военный госпиталь. Позже здание перестроили под кадетский корпус. Также здесь функционировал институт офтальмологии. Последние десятилетия здание было заброшено, но сейчас ведется его реставрация на средства Евросоюза.

Дворец Слушек (1694)

Современное название: Sluškų rūmai Современный адрес: Kosciuškos g. 10 Спонсор в литовских источниках: Dominykas Mykolas Sluška



иллюстрация: Наполеон Орда. Дворец Слушек.

Доминик Михаил Слушка (1655−1713) — староста Речицы, Суража, Борисова, полоцкий воевода, сенатор. Возведение дворца в Вильне он начал в 1690 году. Строительством руководили итальянские архитекторы Микеланджело Паллони и Пьетро Перти.

Дворец окружал итальянский парк с фонтанами, каналами и прудами. Также он был знаменит стеклянным потолком в одном из залов, над которым плавали рыбы.

Позже дворцом владели Потоцкие, Пузыны, монахи-пиаристы. В 1766 году дворец купил Михаил Казимир Огинский. По его заказу архитектор Пьетро де России дворец перестроил.

В 1794 году здание конфисковали российские власти. Здесь размещалась лесорубка и пивзавод, казармы, лазарет, тюрьма и ПТУ. С 2002 года здание принадлежит Литовской академии музыки и театра.

Имение Верки (1700)

Современное название: Verkių dvaras Современный адрес: Žaliųjų ežerų g. 49 Официальный сайт: www.verkiai.lt Спонсоры в литовских источниках: Konstantinas Bžostovskis, Ignotas Masalskis



Иллюстрация: Марцелий Янушевич. Верки.

Главный дворцово-парковый комплекс Вильни — Верки — создал виленский епископ Константин Бжостовский (1644−1722), который в 1710 году освятил минский Мариинский костел . В Вильне по его инициативе также построили костел Святой Троицы (Verkių g. 70).

Каменный барочный дворец Бжостовского до наших дней не сохранился. Его новый владелец Игнатий Масальский в 1780 году приступил к капитальной перестройке. Работы вели архитекторы Мартин Кнакфус и Лаврентий Гуцевич. На деньги также Масальского отреставрировали главный храм Вильни — Кафедральный собор Святого Станислава.

Новый виленский епископ Масальский (1727−1794) родился в деревне Олекшицы нынешнего Берестовицкого района. Он слыл приверженцем Российской империи, выступал против повстанцев Тадеуша Костюшко. За это и был ими повешен без суда.

Смерть Масальского не позволила завершить строительные работы в Верках. Их закончил очередной владелец Лев Витгенштейн, он уже не имел отношения к церкви. Позднее дворец еще не раз менял хозяев, пришел в упадок. Главное здание дворцового ансамбля до наших дней не сохранилось, только два боковых корпуса. В одном из них сейчас находится ресторан. Также здесь располагается Институт ботаники.

Астрономическая обсерватория (1753)

Современное название: Vilniaus universiteto astronomijos observatorija Современный адрес: Universiteto g. 3 Официальный сайт: www.astro.ff.vu.lt Архитектор в литовских источниках: Tomas Žebrauskas



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY. Университетская обсерватория — здание с высокой башней.

Четвертую в мире обсерваторию — при Виленском университете — построил Томаш Жебровский (1714−1758). Он родился в деревне Митрополь около Новогрудка (литовские историки местом его рождения называют Жемойтию). Образование он получил в Новогрудке, Вильне, Вене и Праге.

Строительство финансировала Елизавета Огинская. Первый телескоп обсерватории подарил Михаил Казимир Радзивилл (он до сих пор хранится в университете).

Жебровский построил обсерваторию поверх трехэтажного корпуса коллегии. Она состояла из двух залов (четверый и пятый этажи) и двух башен. Сейчас там находится университетская библиотека. Обсерваторию закрыли российские власти (вслед за упразднением всего университета) в 1883 году. Нынешняя университетская обсерватория находился в парке Вингис.

Еще одно здание в Вильне, которое построил Жебровский — костел Святого Игнатия. Во время СССР здесь располагался киносклад, с 1991-го по 2004-й — художественная галерея, а сейчас это главная церковь литовской армии.

Современное название: Vilniaus Šv. Ignoto vienuolynas ir bažnyčia Современный адрес: Šv. Ignoto g. 6 Официальный сайт: www.svignotas.lt Архитектор в литовских источниках: Tomas Žebrauskas

Тускуленский дворец (1825)

Современное название: Tuskulėnų dvaras , Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas Современный адрес: Žirmūnų g. 1F Официальный сайт: www.genocid.lt/tuskulenai Архитектор в литовских источниках: Karolis Podčašinskis



Иллюстрация: Альберт Жамет. Тускулены.

Уроженец деревни Жирмуны (сейчас Вороновский р-н) Кароль Подчашинский (1790−1860) построил дворец в стиле классицизма как резиденцию генерал-губернатора Александра Римского-Корсакова. Он находился на городском отшибе, возле еврейского кладбища, которое уничтожили в советские годы при строительстве ныне заброшенного Дворца спорта и снесенного стадиона «Жальгирис» (ранее — «Спартак»).

Недавно усадьбу отреконструировали, сейчас здесь размещается музей «жертв советского террора». Именно здесь тайно закопали тела 747 человек. В советские годы территория была закрытой для граждан, здесь квартировались сотрудники КГБ, работал профильный детский сад.

Подчашинский получил образование в Бресте, Вильне, Санкт-Петербурге и Париже. Помимо Тускуленского дворца, он построил в 1835 году кальвинистский сбор. В советские годы в здании располагался кинотеатр «Хроника», а в 1990 году его вернули верующим.

Современное название: Evangelikų reformatų bažnyčia Современный адрес: Pylimo g. 18 Официальный сайт: www.ref.lt Архитектор в литовских источниках: Karolis Podčašinskis



Иллюстрация: Ионас Мацконис-Мацкявичюс. Кальвинистский сбор — слева внизу.

Также архитектор провел реконструкцию костела Святых Иоаннов при виленском университете: добавил ряд новых элементов интерьера, перестроил южный фасад.

Еще он построил костел Святого Варфоломея в Заречье (Užupis). С 1997 года он принадлежит белорусской католической общине, все богослужения в нем проводятся на белорусском языке.

Современное название: Švento Baltramiejaus bažnyčia Современный адрес: Užupio g. 17a Архитектор в литовских источниках: Karolis Podčašinskis



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY. Белорусский костел Святого Варфоломея.

Костел Святого Казимира в Новой Вильне (1911)

Современное название: Vilniaus (Naujosios Vilnios) Šv. Kazimiero bažnyčia Современный адрес: Palydovo g. 15 Архитектор в литовских источниках: Antonas Filipovičius-Dubovnikas



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY. Костел Святого Казимира в Новой Вильне.

Архитектор Антон Филипович-Дубовник (1865−1930) родился в деревне Петровщина нынешнего Молодечненского района. Он спроектировал более 230 зданий. Только в Вильне он построил около 160 частных домов. Ему принадлежит самый ранний дом в стиле модерн (югендштиль) в этом городе — его собственная вилла (Valančiaus g. 3).

Одним из его главных творений стал костел Святого Казимира, постоенный в 1911 году в районе Новая Вильня в стиле неоготики.

Еще одно известное здание архитектора — дом Хаи Кремер (Chajos Kremer namas; Kauno g. 2) с двумя колодезными дворами. Это одно из самых заметных зданий Вильни в стиле модерн.



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY. Дом Кремер — с башней.

Жилой комплекс в Антоколе (1929)

Современное название: Gyvenamųjų namų kompleksas Современный адрес: Kosciuškos g., Dobužinskio g Архитектор в литовских источниках: Liavonas Vitan-Dubeikauskis

Леон Витан-Дубейковский (1869−1940) — уроженец деревни Дубейково в Мстиславском районе. Он обучался в Варшаве, Санкт-Петербурге и Париже. В 1918 году его назначили главным архитектором БНР. Он является создателем национального белорусского архитектурного стиля (но смог построить в нем лишь костел в Дрисвятах).

Также он являлся активистом национального движения: был членом редколлегии газеты «Беларускі Фронт» (выходила в Вильне в 1936—1939), сотрудничал с прогитлеровской Белорусской национал-социалистической партией Фабиана Акинчица.

Живя в Вильне, Витан-Дубейковский реставрировал монастыри бернардинцев и францисканцев. Его главными работами в этом городе стали двухэтажный жилой комплекс возле костела Святых Петра и Павла, а также жилой дом, в котором сейчас находится спа-отель Mabre Residence 4* .

По адресу Pakalnės g. 4 сохранился дом, в котором архитектор жил с 1926 по 1940 год.