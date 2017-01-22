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Обама после президентства: письма "с любовью" и отдых с женой

23.01.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Барак Обама покинул Белый дом. В первый день, свободный от государственных дел, он изучал письма, которые пришли в Белый дом на его имя, занимался своим новым проектом  Obama Foundation и просто отдыхал. Ему в последний раз позволили воспользоваться правительственным самолетом, и Обама улетел в Калифорнию.

Обама после президентства: письма "с любовью" и отдых с женой
© Pixabay.com
Президентское чтиво: что читал Обама за восемь лет президентства

Обаме с любовью

Редакция The New York Times опубликовала несколько писем, которые тысячами приходили в администрацию Белого дома за время восьми лет правления Обамы.

Девочка, которая не хочет, чтобы ее маму депортировали и просит о помощи господина президента, парень, который признался жене в том, что он гей, и хочет признаться в этом и президенту. Автодилер, который прогорел и пишет президенту, чтобы сказать "спасибо, что ничего не сделали". Обаме пришло много писем с "любовью, ненавистью, отчаянием".

В первые дни вне Белого дома он написал в своем Twitter-аккаунте, что эти письма были лучшей частью его работы президентом.

Будь гражданином

Экс-президент намерен заняться развитием демократии в мире и воспитанием ответственных граждан, и ищет единомышленников, которые бы помогли ему в этом деле. На сайте фонда Обамы — цитата из его последней пресс-конференции.

"Я не остановлюсь, я буду здесь, рядом с вами, как гражданин — до конца своих дней", — написал Обама на сайте фонда.

Фонд был создан еще во время президентства Барака Обамы, в 2014 году, как способ реализации благотворительной деятельности Обамы и его супруги.

С женой на воды

Барак Обама отправился в Калифорнию. Отпуск он планирует провести в городе Палм-Спрингс. Прощаясь с соратниками, Обама заверил, что уход с поста президента — это запятая, а не точка в политической карьере.

Отдохнув, Барак и Мишель планируют вернуться в Вашингтон, где буду жить, пока их дочери не окончат обучение.

 

 

Мишель написала в Инстаграмме и Твиттер-аккаунте, что после восьми лет президентства мужа ей нужно отдохнуть, но вскоре она вернется и продолжит работу в тех направлениях, в которых была занята и раньше. Пользователи выражают ей благодарностью за годы бытности первой леди.

Прощание с соцсетями

Недавно Обама написал последний твит в качестве президента. Он, кстати, был первым лидером США, который сделал упор на социальные сети в общении с электоратом.

"Я по-прежнему прошу вас верить — не в моих силах принести перемены, а в ваших. Я верю в перемены, потому что я верю в вас", — написал Обама.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока Дональд Трамп разбирается с наследием Обамы, сам экс-президент отправился на отдых с женой Мишель и попрощался с соцсетями.

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