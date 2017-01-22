В Борисове 20 января после введения антибиотика с анафилактическим шоком в реанимацию попал школьник . Инъекцию цефтриаксона российского производства с лидокаином ему сделали дома. Тем временем в связи с гибелью 16 января жительницы Молодечненского района в Беларуси приостановлена продажа и применение определенной партии одноименных препаратов белорусского производства. О том, как часто возникает анафилактический шок на лекарства и что должен помнить каждый пациент, рассказала начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

В каких случаях развивается анафилактический шок? Анафилактический шок может внезапно развиться у любого человека на любое лекарственное средство. Даже если раньше аллергии на него не было. — Организм нарабатывает критическую точку сенсибилизации (чувствительности — Прим. TUT.BY). Ни одному из этих пациентов (ни подростку из Борисова, ни женщине из Молодечненского района. — Прим. TUT.BY) не вводили это лекарство в первый раз. И я не знаю, почему настолько активно эти два случая муссируются. Анафилактический шок всегда был, есть и, поверьте, он будет, чтобы мы ни делали. Организм человека так устроен, что аллергические реакции проявляются. Например, накрасился тушью, вроде красился ею до этого, и все было хорошо, а вдруг приходишь с шелушащимися веками. Это тоже аллергическая реакция, — рассказывает Елена Богдан. Анафилактический шок начинается резко, появляется одышка, свистящее дыхание, падает артериальное давление, человек теряет сознание. Проба на аллергию не защитит от анафилактического шока. Он может развиться даже от капельки лекарства. — Проба делается с антибиотиком. Вам вводится это лекарство. И на пробу вы дадите точно такую же анафилаксию, как вы бы ее дали на дозу, — поясняет медик.

Как часто лекарства вызывают анафилактический шок? Это редкая реакция организма: встречается один раз на 700 тысяч — 1 млн инъекций. — Анафилактический шок может быть не только на антибактериальные препараты и другие лекарства, но и на пищевые продукты (часто на мед, арахис, продукты, содержащие куриный белок и другие белки), пищевые красители, — отмечает специалист. — Аллергия вплоть до анафилактического шока может развиваться на различные моющие и чистящие средства, дезодоранты, средства с отдушками и запахами, духи, латекс. Чаще всего в практике мы сталкивается с пищевой аллергией. Она, к счастью, редко протекает в виде анафилактического шока, чаще всего это отек Квинке (аллергия, которая проявляется отеком кожи, подкожной клетчатки, мышц. — Прим. TUT.BY). Анафилактическая реакция при антибиотиках, других лекарствах и продуктах выглядит одинаково.

Зачем одновременно вводить антибиотик и анестетик? В обоих случаях анафилактического шока за последнюю неделю антибиотик вводили одновременно с лидокаином. Анестетик делает укол цефтриаксона менее болезненным. — Цефтриаксон — порошок, его внутримышечно ввести невозможно, он должен быть растворен. Растворен он может быть в воде для инъекций или лидокаине. Это разрешено инструкцией по применению и международными нормами. Цефтриаксон сам по себе достаточно болезненный препарат. У каждого свой порог боли.

Можно ли установить: источником аллергии стал цефтриаксон или лидокаин? — Установить это (при одновременном введении. — Прим. TUT.BY) невозможно. Аллергия возникает по одинаковому механизму на любое лекарственное средство. Не может быть, что на лидокаин — такая аллергическая реакция, а на цефтриаксон — совершенно другая. И у цефтриаксона, как и других антибиотиков, и лидокаина в побочных реакциях есть анафилактическая, — говорит Елена Богдан. По ее словам, именно потому, что нельзя установить, на какой именно препарат была аллергия, мальчику из Борисова ни цефтриаксон, ни лидокаин больше назначать не будут.

Как часто возникает аллергия на лидокаин, с которым смешивают лекарство? — Если брать аллергические реакции, включая крапивницы, зуд, то при введении препарата с лидокаином, они возникали меньше чем в четверти случаях. То есть в трех случаях из четырех, когда мы видим нежелательные побочные реакции, препарат был разведен на воде для инъекций и всего в одном случае — в сочетании с лидокаином, — отмечает собеседница.

Выписывают и применяют ли сейчас цефтриаксон? И выписывают, и применяют. — Есть ситуации, когда этот препарат является стартовым антибиотиком, — рассказывает Елена Богдан. — Когда поступает пациент с тем или иным заболеванием, мы приблизительно знаем, что в 90% случаев это заболевание вызывается вот таким вот возбудителем. И мы даем антибиотики широкого спектра действия, антибактериальные препараты, в том числе и цефтриаксон. У него достаточно широкий спектр действий, и он достаточно хорошо действует на патогенную флору.

Тогда почему ограничили применение цефтриаксона и лидокаина определенных партий? Это обычная практика Минздрава, когда ведомство получает информацию о тяжелой реакции на препарат. — Мы изымаем эту партию, ограничиваем применение, препарат не уничтожается. Просто приостанавливается его применение и начинаются специфические лабораторно-диагностические мероприятия, анализируются свойства только этой партии. Получение результата занимает не меньше двух недель. Если все хорошо, лекарство возвращается в сеть. Также сейчас мы напомнили врачам, что, если есть тяжелая патология, она должна лечиться в стационарах. Коек у нас достаточно. Информацию об анафилактическом шоке на российский цефтриаксон белорусские медики передадут коллегам из России. Там эту партию также должны изъять из продажи и проверить.

Что нужно делать, чтобы избежать анафилактического шока? Помнить о том, на какие продукты, средства гигиены, лекарства у вас была необычная реакция. Это могла быть сыпь, одышка, отек лица, губ, языка, верхних дыхательных путей, появление пятен, схожих с ожогами крапивы, низкое артериальное давление, изменения в голосе. Об этих реакциях нужно обязательно рассказать врачу перед тем, как он назначит лекарство. После инъекции, например, в поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте, 15 минут нужно посидеть и подождать возможной аллергической реакции. — Хотя анафилактоидные реакции бывают замедленного типа. Они развиваются в период до 72 часов после введения антибиотика. Но, как правило, они не такие тяжелые. Тяжелая реакция имеет молниеносное течение, — добавляет специалист.

Есть ли препараты в процедурном кабинете, чтобы помочь при анафилактическом шоке? Должны быть. С 2016 года раз в квартал медики должны сдавать зачет по оказанию помощи при анафилаксии. Также в каждом процедурном кабинете, кабинете, где делают прививки, в скорой медицинской помощи, у врачей, которые выполняют визиты на дом, у медицинских сестер, которые вводят те или иные лекарства на дому, должны быть специальные укладки медикаментов для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. — В плане укладок поликлиническое звено должно быть закрыто абсолютно от фельдшерско-акушерского пункта до центральной районной поликлиники. Точно так же в стационарах, приемном отделении, кабинете анестезиологии и реанимации, в операционных должны быть сформированы укладки по анафилактическому шоку. Здесь мы говорим абсолютно обо всех специалистах, которые работают в нашей системе: это и стоматологи, и акушеры-гинекологи, и офтальмологи, и ЛОРы, и врачи терапевтического звена. При анафилактическом шоке в первую очередь пациенту внутримышечно или (если есть возможность и позволяет время) внутривенного вводят препарат эпинефрин, — говорит медик.