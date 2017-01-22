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В Могилеве в конкурсе логотипов к 750-летию города приняли участие не только жители региона
23.01.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by
Жители Могилевщины и других регионов страны приняли участие в конкурсе на разработку логотипа к 750-летию Могилева. Об этом
Конкурс стартовал в декабре, вскоре жюри огласит результаты. Наиболее часто участники использовали в своих работах изображение льва и городской ратуши.
Эмблема-победитель будет использоваться для украшения города к празднику. Авторы лучших работ получат памятные призы.
Облисполком опубликовал лучшие из представленных логотипов.
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Эмблема-победитель будет использоваться для украшения города к празднику.
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