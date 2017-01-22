Жители Могилевщины и других регионов страны приняли участие в конкурсе на разработку логотипа к 750-летию Могилева. Об этом сообщает Могилевский облисполком.

Конкурс стартовал в декабре, вскоре жюри огласит результаты. Наиболее часто участники использовали в своих работах изображение льва и городской ратуши.

Эмблема-победитель будет использоваться для украшения города к празднику. Авторы лучших работ получат памятные призы.

Облисполком опубликовал лучшие из представленных логотипов.







































