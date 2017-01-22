В парке Партизанской славы, на территории которого местная епархия и городские власти хотели строить Софийский собор , в минувшее воскресенье горожане развесили кормушки для птиц. Фото акции выходного дня разместила группа « Віцебск. Нашы ў горадзе » в Фейсбук.



Фото: страница группы «Віцебск. Нашы ў горадзе» в Фейсбук

Кормушки самодельные, сделаны из пластиковых бутылок. Одна из них находится у входа в парк, со стороны улицы Суворова, остальные развесили вдоль дорожки рядом с улицей Урицкого. Волонтеры повесили и табличку с информацией о том, какой корм птицам полезен, а какой — нет.

Так, памятка сообщает, что птицам нельзя есть соленые, жареные, кислые продукты, каши и черный хлеб. А можно их угощать просом, овсом, салом, семечками подсолнечника, свежими или сухими ягодами и фруктами.

Напомним, в 2016 году вокруг парка Партизанской славы возникла конфликтная ситуация. Здесь хотели возводить копию Софийского собора, однако витебляне писали в различные инстанции письма с просьбой приостановить стройку. В итоге горисполком приостановил работы на объекте и рекомендовал епархии откорректировать проект.

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