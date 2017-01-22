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Рейсы "Белавиа" из Львова, Амстердама, Белграда и Будапешта опаздывают из-за тумана
23.01.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Прилет в Минск сразу нескольких самолетов «Белавиа» задерживается. Причина — погодные условия в аэропортах вылета.
Несколько рейсов авиакомпании «Белавиа» задерживается — из Львова, Амстердама, Будапешта и Белграда. Информация о задержке рейсов указана на
— Причина задержки — погодные условия в аэропортах вылета, большой туман, — сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа». — Сейчас все самолеты вылетели, уже направляются в Минск.
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Прилет в Минск сразу нескольких самолетов "Белавиа" задерживается. Причина - погодные условия в аэропортах вылета.
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