Прилет в Минск сразу нескольких самолетов «Белавиа» задерживается. Причина — погодные условия в аэропортах вылета.





Несколько рейсов авиакомпании «Белавиа» задерживается — из Львова, Амстердама, Будапешта и Белграда. Информация о задержке рейсов указана на онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».

— Причина задержки — погодные условия в аэропортах вылета, большой туман, — сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа». — Сейчас все самолеты вылетели, уже направляются в Минск.