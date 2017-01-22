МИНСК, 23 янв — Sputnik. Активистка движения Femen Яна Жданова заявила о фактическом распаде организации, известной рядом скандальных перфомансов во многих странах мира, включая Беларусь.

Жданова — известная активистка Femen, уверена: движение распалось фактически в 2015-м году, а сейчас все мероприятия под "брендом" кампании проходят по собственной инициативе участниц.

"Команды, которая была раньше, уже нет", — заявила Жданова украинскому изданию "Апостроф".

Активистка рассказала о том, что сейчас некоторые экс-участницы Femen "пытаются что-то делать" в Испании, Франции и на Украине.

"Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать? Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, — это все закончилось", — сказала активистка.

Подчеркнула она и то, что сейчас Femen — скорее "стиль протеста". Жданова добавила, что многие из активисток попросту не понимали смысл движения.

В ходе скандальных акций Femen женщины высказывались на многие злободневные темы — как правило, при помощи обнажения. Проходила их акция в свое время и в Беларуси — у здания КГБ в центре Минска они выступали с антиправительственными лозунгами.