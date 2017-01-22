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Более Br1 млн поступило в бюджет в 2016 году после налоговых проверок ИП в Минской области

23.01.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минской области более Br1 млн дополнительно поступило в бюджет в 2016 году после налоговых проверок индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Всего за прошлый год налоговики проверили 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей — 6% состоящих на учете в инспекциях. По итогам проверок дополнительно уплачено в бюджет Br1063,2 тыс.

 
 
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Всего за прошлый год налоговики проверили 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей - 6% состоящих на учете в инспекциях.

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