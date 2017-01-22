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Лукашенко назначил гранты главам научных и культурных организаций

23.01.2017 17:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Гранты президента Беларуси на 2017 год назначены 93 руководителям и специалистам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры, соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Выделенные гранты предусмотрены на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, экономики, права и истории; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет использования новых технологий и современного учебного методического обеспечения, сообщили Sputnik в пресс-службе президента страны.

"Гранты также выделены на разработки по репродуктивной медицине, оториноларингологии, кардиологии, медицинским биотехнологиям, онкологии, хирургии и реанимации, психиатрии, современной диагностике; создание новых произведений искусства и проведение мероприятий, способствующих сохранению национальных духовных традиций", — сообщили в пресс-службе.

Принятие распоряжения направлено на поддержку талантливых специалистов, создание благоприятных условий для развития здравоохранения, научного, образовательного и культурного потенциала Беларуси, добавили там.

 
Теги: Минск
 
 
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Выделенные средства пойдут на проведение исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, экономики.

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