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В Ленинском ЖКХ пояснили слова главы района об уборке подъездов только силами ЖЭСов
23.01.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by
На днях глава администрации Ленинского района Петр Шостак
Замдиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ЖКХ Ленинского района Анастасия Воробьева рассказала, что с 1 февраля объем обслуживания ОДО «Клининг-Плюс» в районе будет уменьшен с четырех ЖЭУ до одного.
Содержанием всех остальных подъездов и прилегающей территории снова займутся коммунальные службы. Уборка подъездов в домах, относящихся к ЖЭУ-4, до августа останется в ведении клининговой компании. А в июле проведут новый аукцион.
Напомним, летом 2016 года компания «Клининг-Плюс» выиграла торги на уборку подъездов по всем четырем ЖЭУ Ленинского района и приступила к работе с 1 августа. Но со временем на качество работы начали жаловаться жильцы на основании чего объем работ частнику сократили.
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На днях глава Ленинского района сказал, что с 1 февраля уборкой подъездов в районе будут заниматься только ЖЭСы.
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