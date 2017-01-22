На днях глава администрации Ленинского района Петр Шостак сказал , что с 1 февраля уборкой подъездов в районе будут заниматься только ЖЭСы. В ЖКХ района пояснили слова чиновника и рассказали, кто и как будет убирать места общего пользования. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Замдиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ЖКХ Ленинского района Анастасия Воробьева рассказала, что с 1 февраля объем обслуживания ОДО «Клининг-Плюс» в районе будет уменьшен с четырех ЖЭУ до одного.

Содержанием всех остальных подъездов и прилегающей территории снова займутся коммунальные службы. Уборка подъездов в домах, относящихся к ЖЭУ-4, до августа останется в ведении клининговой компании. А в июле проведут новый аукцион.

Напомним, летом 2016 года компания «Клининг-Плюс» выиграла торги на уборку подъездов по всем четырем ЖЭУ Ленинского района и приступила к работе с 1 августа. Но со временем на качество работы начали жаловаться жильцы на основании чего объем работ частнику сократили.