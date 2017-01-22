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"Страна приятного удивления". На портал о Беларуси для иностранцев потратили 500 млн рублей старыми
23.01.2017 17:36 — Новости Общества | Tut.by
Национальное агентство по туризму запустило страновой портал
Сайт информационный и рассчитан на иностранных гостей, которые самостоятельно хотят посетить нашу страну. Пока там нет полной информации, но в будущем сайт должен будет помочь составить впечатление о стране с первой же секунды на странице. Поэтому от изображения зубра и прочих ассоциаций с Беларусью решили отказаться, поясняют в Национальном агентстве.
Страна показана как «оплот уюта, малоизвестная, но красивая», сайт оформлен в акварельных цветах. Ниже посетитель увидит яркие рубрики — события, объекты и полезная информация.
Сайт — большой конструктор, на нем можно страницы и делать их в разных стилях, подстраиваясь под язык и менталитет пользователя. Например, сайт на китайском языке будет отличаться от сайта на английском — на нем будет больше картинок.
Обошелся сайт в 500 миллионов белорусских рублей (до деноминации).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайт пока запущен в демо-версии, и никакой информации, кроме рубрик и фотографий, там нет
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