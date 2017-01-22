﻿ Перспективными направлением для туризма в Беларуси назвали медицинский и экологический. 21.by
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Перспективными направлением для туризма в Беларуси назвали медицинский и экологический

23.01.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Упор в формировании туристического бренда Беларуси будут делать на природные богатства и национальную кухню. Среди причин посетить страну Национальное агентство по туризму называет архитектурное наследие, культурные контрасты, расслабляющий ритм жизни, леса и озера, а также медицину и санатории.

Агентство сняло ролики о туристическом потенциале страны с лозунгом «Беларусь. Сверх ожиданий». Первый показывает страну в целом — рассказывает легенду о цветке папоротника, природе и истории Беларуси, второй — о религиозном, в частности еврейском туризме. Эти ролики транслируют в других странах на выставках и презентациях.

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Ролик о религиозном туризме:

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Агентство в прошлом году издало брошюры «Найди свою Беларусь» и «100 вещей, которые можно сделать в Беларуси». Среди названных вариантов есть довольно необычные — насладиться индустриальными пейзажами по маршруту городского трамвая в Мозыре, пройтись трезвым по аллее трезвости в поселке Мосар Витебской области, переночевать на пчелиных ульях в агроусадьбе. Есть и стандартные — подняться на смотровую площадку Национальной библиотеке, поесть драников и купить сувениров. Буклеты изданы на восьми языках.

Также проведены исследования перспективных направлений туризма в Беларуси. Оказалось, это экологический туризм (в частности на озера), бизнес-туризм и медицинский туризм (один из самых перспективных, как показало исследование). Сильным направлением, которое следует развивать дальше, назван и гастрономический туризм. Не самым перспективным направлением назвали молодежный туризм, который в основном связан с различными мероприятиями. Но развивать его нужно, считают в агентстве, несмотря на то, что отдача от него будет лишь в долгосрочной перспективе.

 
 
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Упор в формировании туристического бренда Беларуси будут делать на природные богатства и национальную кухню. Среди причин посетить страну Национальное агентство...

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