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Перспективными направлением для туризма в Беларуси назвали медицинский и экологический
23.01.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Упор в формировании туристического бренда Беларуси будут делать на природные богатства и национальную кухню. Среди причин посетить страну Национальное агентство по туризму называет архитектурное наследие, культурные контрасты, расслабляющий ритм жизни, леса и озера, а также медицину и санатории.
Агентство сняло ролики о туристическом потенциале страны с лозунгом «Беларусь. Сверх ожиданий». Первый показывает страну в целом — рассказывает легенду о цветке папоротника, природе и истории Беларуси, второй — о религиозном, в частности еврейском туризме. Эти ролики транслируют в других странах на выставках и презентациях.
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Ролик о религиозном туризме:
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Агентство в прошлом году издало брошюры «Найди свою Беларусь» и «100 вещей, которые можно сделать в Беларуси». Среди названных вариантов есть довольно необычные — насладиться индустриальными пейзажами по маршруту городского трамвая в Мозыре, пройтись трезвым по аллее трезвости в поселке Мосар Витебской области, переночевать на пчелиных ульях в агроусадьбе. Есть и стандартные — подняться на смотровую площадку Национальной библиотеке, поесть драников и купить сувениров. Буклеты изданы на восьми языках.
Также проведены исследования перспективных направлений туризма в Беларуси. Оказалось, это экологический туризм (в частности на озера), бизнес-туризм и медицинский туризм (один из самых перспективных, как показало исследование). Сильным направлением, которое следует развивать дальше, назван и гастрономический туризм. Не самым перспективным направлением назвали молодежный туризм, который в основном связан с различными мероприятиями. Но развивать его нужно, считают в агентстве, несмотря на то, что отдача от него будет лишь в долгосрочной перспективе.
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Упор в формировании туристического бренда Беларуси будут делать на природные богатства и национальную кухню. Среди причин посетить страну Национальное агентство...
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