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"Грач, щегол и свой вариант". Орнитологи предлагают выбрать "Птицу 2018 года"
23.01.2017 18:12 — Новости Общества | Tut.by
Среди номинантов на третьего кандидата — обыкновенная горихвостка, седой дятел, перепел, тетеревятник и озерная чайка. Интересно, что, если ни одна из птиц не нравится, человек может предложить свой вариант.
Требования к «своему варианту» следующие — это может быть любой белорусский вид, кроме тех птиц, которые уже представлены, а также тех, которые уже были названы птицей года. Среди них — белый аист, белая трясогузка, иволга, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, гоголь, хохлатый жаворонок.
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Год хохлатого жаворонка только начался, а орнитологи предлагают подумать уже над птицей 2018-го. Кандидатов пока определено двое - грач и черноголовый щегол....
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