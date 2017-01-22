Год хохлатого жаворонка только начался, а орнитологи предлагают подумать уже над выбором птицы 2018-го. Кандидатов пока определено двое — грач и черноголовый щегол. Третьего участника голосования общественники предлагают людям назвать самим. Сделать свой выбор можно до 10 утра 27 января, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»



Грач — кандидат на звание «Птица 2018 года». Фото Дмитрия Якубовича, взято с сайта АПБ

Среди номинантов на третьего кандидата — обыкновенная горихвостка, седой дятел, перепел, тетеревятник и озерная чайка. Интересно, что, если ни одна из птиц не нравится, человек может предложить свой вариант.



Черноголовый щегол — еще один кандидат на звание «Птица года — 2018». Фото: Reuters

Требования к «своему варианту» следующие — это может быть любой белорусский вид, кроме тех птиц, которые уже представлены, а также тех, которые уже были названы птицей года. Среди них — белый аист, белая трясогузка, иволга, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, гоголь, хохлатый жаворонок.

Чтобы сказать свое мнение, достаточно перейти по ссылке и поставить «галочку» над птицей, которая больше всего понравилась. При этом можно выбрать как один вариант, так и несколько.