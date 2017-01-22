Бобруйские медики спасли пассажира троллейбуса. Мужчина потерял сознание в районе улицы Шмидта, а на Октябрьской, как утверждают очевидцы, перестал подавать признаки жизни. Реанимационные мероприятия врачи проводили прямо в салоне троллейбуса.



Фото: Александр Чугуев, bobruisk.ru

На остановке «Площадь Ленина» троллейбус, который следовал по маршруту № 2, примерно в 13.20 по просьбе водителя покинули все пассажиры. В салоне остался лишь потерпевший — мужчина лет 45−50, — у которого медики констатировали клиническую смерть.

Реанимационные мероприятия прямо в салоне троллейбуса заняли примерно 20 минут. Пассажиры, ставшие очевидцами происшествия, не расходились и искренне сопереживали человеку, за жизнь которого в это время боролась бригада «скорой помощи».

— Господи, помоги ему! — то и дело повторяла пожилая женщина, оказавшаяся в это время на остановке.

— Вы его родственница?

— Нет, я даже имени его не знаю!



































Примерно в 13.35 мужчина начал дышать, однако работники скорой еще несколько раз прибегали к помощи дефибриллятора прежде, чем стала возможна транспортировка пациента. В 13.48 реанимобиль с пострадавшим покинул место происшествия.