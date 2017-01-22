﻿ В Бобруйске мужчину в состоянии клинической смерти медики 20 минут откачивали в салоне троллейбуса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бобруйске мужчину в состоянии клинической смерти медики 20 минут откачивали в салоне троллейбуса

23.01.2017 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бобруйские медики спасли пассажира троллейбуса. Мужчина потерял сознание в районе улицы Шмидта, а на Октябрьской, как утверждают очевидцы, перестал подавать признаки жизни. Реанимационные мероприятия врачи проводили прямо в салоне троллейбуса.


Фото: Александр Чугуев, bobruisk.ru

На остановке «Площадь Ленина» троллейбус, который следовал по маршруту № 2, примерно в 13.20 по просьбе водителя покинули все пассажиры. В салоне остался лишь потерпевший — мужчина лет 45−50, — у которого медики констатировали клиническую смерть.

Реанимационные мероприятия прямо в салоне троллейбуса заняли примерно 20 минут. Пассажиры, ставшие очевидцами происшествия, не расходились и искренне сопереживали человеку, за жизнь которого в это время боролась бригада «скорой помощи».

— Господи, помоги ему! — то и дело повторяла пожилая женщина, оказавшаяся в это время на остановке.

— Вы его родственница?

— Нет, я даже имени его не знаю!

















Примерно в 13.35 мужчина начал дышать, однако работники скорой еще несколько раз прибегали к помощи дефибриллятора прежде, чем стала возможна транспортировка пациента. В 13.48 реанимобиль с пострадавшим покинул место происшествия.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно в 13.35 мужчина начал дышать, однако работники скорой еще несколько раз прибегали к помощи дефибриллятора прежде, чем стала возможна транспортировка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Грач, щегол и свой вариант". Орнитологи предлагают выбрать "Птицу 2018 года"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика