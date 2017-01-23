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СК: Трагедии в Борисове могло не быть, если бы оборудование проверили в установленный срок
23.01.2017 22:32 — Новости Общества | Tut.by
Трагедии в Борисове можно было избежать, если бы приходившие на вызов слесари УП «Миноблгаз» качественно выполнили свою работу. Такое мнение высказал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович в эфире программы «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Во время расследования следствие установило неисправность водонагревательных приборов — значительное их засорение, накопление на элементах жира, пыли, грязи. Это было на втором этаже, где проживала семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей. В эту квартиру приходили работники газовой службы по вызову семьи. Они должны были обслужить эти газовые приборы, найти неисправность. Если бы они почистили основные элементы, которые есть в этом газонагревательном приборе, трагедии можно было избежать», — отметил Сергей Кабакович.
По его словам, из-за неисправности газонагревательного прибора не полностью сгорал газ и происходило значительное выделение угарного газа. «Если говорить цифрами, то фактически в 30 раз в этой квартире была превышена норма по угарному газу», — пояснил Сергей Кабакович. По коммуникационному каналу в туалете этот угарный газ поступал в верхнюю квартиру, где жили пожилые люди, которые также погибли.
Сергей Кабакович рассказал, что следствие установило, что данный нагревательный прибор должен был проходить полное технической обслуживание раз в год. До трагедии он не обслуживался два года. «Если бы в свое время его обслужили, загрязнения основных элементов, может быть, и не было бы», — предположил он.
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Сергей Кабакович рассказал, что следствие установило, что данный нагревательный прибор должен был проходить полное технической обслуживание раз в год. До...
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