Трагедии в Борисове можно было избежать, если бы приходившие на вызов слесари УП «Миноблгаз» качественно выполнили свою работу. Такое мнение высказал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович в эфире программы «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Во время расследования следствие установило неисправность водонагревательных приборов — значительное их засорение, накопление на элементах жира, пыли, грязи. Это было на втором этаже, где проживала семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей. В эту квартиру приходили работники газовой службы по вызову семьи. Они должны были обслужить эти газовые приборы, найти неисправность. Если бы они почистили основные элементы, которые есть в этом газонагревательном приборе, трагедии можно было избежать», — отметил Сергей Кабакович.

По его словам, из-за неисправности газонагревательного прибора не полностью сгорал газ и происходило значительное выделение угарного газа. «Если говорить цифрами, то фактически в 30 раз в этой квартире была превышена норма по угарному газу», — пояснил Сергей Кабакович. По коммуникационному каналу в туалете этот угарный газ поступал в верхнюю квартиру, где жили пожилые люди, которые также погибли.

Сергей Кабакович рассказал, что следствие установило, что данный нагревательный прибор должен был проходить полное технической обслуживание раз в год. До трагедии он не обслуживался два года. «Если бы в свое время его обслужили, загрязнения основных элементов, может быть, и не было бы», — предположил он.

27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке». Обвиняемые по делу — слесари «Борисовгаза» Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Гражданский ответчик — «Миноблгаз», к которому родные погибших предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.