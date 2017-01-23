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Юбилей
23.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Вчера министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил генерал-лейтенанта в отставке Михаила Станкевича со знаменательным событием в жизни — 75‑летним юбилеем.
Михаил Станиславович в начале 1990‑х годов одним из первых возглавил вооружение Вооруженных Сил, входил в состав коллегии Министерства обороны Республики Беларусь.
Глава военного ведомства пожелал генерал-лейтенанту в отставке Михаилу Станкевичу крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья и новых достижений на благо Республики Беларусь.
Соб. инф.
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Вчера министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил генерал-лейтенанта в отставке Михаила...
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