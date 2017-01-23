Вчера министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил генерал-лейтенанта в отставке Михаила Станкевича со знаменательным событием в жизни — 75‑летним юбилеем.





Михаил Станиславович в начале 1990‑х годов одним из первых возглавил вооружение Вооруженных Сил, входил в состав коллегии Министерства обороны Республики Беларусь.

Глава военного ведомства пожелал генерал-лейтенанту в отставке Михаилу Станкевичу крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья и новых достижений на благо Республики Беларусь.

Соб. инф.